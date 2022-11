Lendaro, no alle armi all'Ucraina: «La guerra arricchisce pochi a danneggia i più deboli»

L'appuntamento nazionale del movimento per la pace, promosso dalla coalizione Europe for peace, è fissato per domani, sabato 5 novembre a Roma. Il raduno è previsto alle 12 in piazza della Repubblica. Da lì alle 13 partirà il Corteo che raggiungerà piazza San giovanni in Laterano. Sarà presente anche una folta delegazione di padovani, tra cui anche gli attivisti di Unione Popolare. Luca Lendaro insieme a molti altri militanti hanno organizzato un flash mob di fronte al Comune di Padova per lanciare l'appuntamento. Il messaggio che porta Lendaro è molto chiaro ed è rivolto a chi intende far la pace portanto armi in Ucraina. «La guerra arricchisce pochi. I soldi per gli armamenti vengono tolti all'istruzione, alla sanità e ai servizi in generale». Lendaro non fa sconti su questa questione: «Chi è per l'invio di armi non può dichiararsi di sinistra, come fa ad esempio il Partito Democratico di Enrico Letta».