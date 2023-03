Da Leopoli a Padova , staffetta della Croce rossa italiana per un bambino di 5 anni

Su richiesta della Croce Rossa Ucraina e su disposizione del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana un team sanitario del Comitato di Padova della Croce rossa italiana, presieduto dal dott. Giampietro Rupolo, è partito nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 marzo, alla volta di Leopoli (Lviv, Ucraina) per trasferire in Italia, nel Dipartimento di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera di Padova, un paziente di 5 anni ricoverato al Western Ukrainian Specialized Pediatric Medical Centre di quella città.

Il team, che ha viaggiato a bordo di un’ambulanza della Croce rossa italiana del Comitato di Padova, era composto da quattro volontari: Laura Sainati, medico pediatra, Carla Crosera, infermiera intensivista, Marco Ansaldi e Alessandro Bettiol, soccorritori ed autisti.

«Il bambino, che ha viaggiato accompagnato dalla mamma, è stato preso in carico dai nostri volontari nella tarda mattinata di domenica 19 marzo ed affidato al Dipartimento di Pediatria di Padova alle 3,45 del mattino di lunedì 20 marzo, dopo un viaggio di oltre 1.400 chilometri compiuti in sicurezza, nonostante la situazione clinica complessa. La missione del nostro equipaggio, che è stata supportata da Pietro Stefani, rappresentante della Croce rossa italiana a Kiev, è durata complessivamente 53 ore, sono stati percorsi complessivamente 3.100 chilometri attraversando i territori di 5 stati, di cui uno in stato di guerra. Tutto si è svolto secondo il programma, raggiungendo il risultato poter dare le cure salvavita ad un giovanissimo. Continua l’impegno della Croce rossa italiana anche in questa area dove ci sono elevate criticità».