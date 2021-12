Leroy Merlin, Catai: «Porterà solo sfruttamento e nessuna rinascita»

Leroy Merlin costruirà all'ex Foro Boario di corso Australia il suo nuovo grande punto vendita. Non si torna più indietro, ma c'è chi non molla e continua a manifestare la proproa contrarietà. Come il Catai, costola di Potere al Popolo e nuova "casa" di alcuni fuoriusciti da Coalizione Civica: «Per ridare vita alle aree dismesse della nostra città si possono fare mille altre cose che non siano dare il via libera all'ennesimo centro commerciale - sostiene Luca Lendaro, portavoce dello spazio Catai - specialmente nel caso di strutture che sono delle vere e proprie opere d'arte. Con Leroy Merlin si può parlare al massimo di una nuova vita di sfruttamento, soprattutto per chi ci dovrà lavorare dentro ogni domenica e tutti i festivi. Una vita inquinata per chi ci abita vicino, che vedrà aumentare a dismisura l'inquinamento acustico e atmosferico. Il Comune di Padova e tutta la città ci rimettono soltanto da quest’opera, anche in termini economici, vista la cifra irrisoria chiesta a Leroy Merlin per una concessione cinquantennale».

Viabilità

La presenza del gigante del bricolage comporterà delle modifiche evidenti anche alla mobilità nella zona: «Saranno fatte ad uso e consumo di Leroy Merlin – prosegue Lendaro - mentre a nessuno passa neanche per la testa di ripensare il sistema di sosta e mobilità, con una nuova linea del tram che passerà sul cavalcavia Chiesanuova, in modo organico e davvero integrato tra pubblico e privato. Per noi questa non è la nuova vita di cui Padova ha bisogno. Per noi, questa è l'ennesima dimostrazione che la giunta Giordani è succube dei grandi gruppi della distribuzione organizzata, dei soliti privati che fanno profitto sulla nostra pelle. Vogliamo cambiare aria. Vogliamo una Padova futura». Nel frattempo l'amministrazione ha approvato il progetto definitivo ed entro la prossima primavera inizieranno i lavori sull'ex cattedrale D'Avanzo. Non è escluso che entro un anno Leroy Merlin inauguri la sua nuova sede padovana.