Leroy Merlin, via libera al progetto esecutivo. A gennaio apre il cantiere

E' arrivato l'ok al progetto esecutivo del secondo stralcio per Leroy Merlin. Se tutto dovesse andare secondo i piani, il cantiere del gigante francese del bricolage aprirà i battenti a gennaio, per poi inaugurare l’attività molto probabilmente entro l'inizio del 2024.

I lavori

Il progetto esecutivo è stato approvato a giugno, ultimo atto dell'amministrazione Giordani I. I lavori inizieranno entro gennaio e oltre all’enorme attività commerciale, riguarderanno anche la viabilità. E' previsto infatti un nuovo cavalcavia sopra la tangenziale ovest. La struttura sarà conservata per intero, compresi soffitti e vecchie tribune. Non sarà prevista neanche l’insegna, per tutelare il bene artistico-culturale. L’accordo prevede che nella fase di realizzazione del punto vendita vengano coinvolte 80 aziende fornitrici padovane o della provincia o della regione.

Il progetto

Si tratta delle imprese installatrici e che forniranno i materiali per la realizzazione del nuovo negozio. Un secondo punto importante è l’impegno a inserire negli scaffali di vendita della parte garden i prodotti del florovivaismo locale della Strada dei Vivai. Sulla convenzione è scritto nero su bianco che saranno assunte 207 persone e che la priorità dev’essere data a residenti o domiciliati a Padova, e almeno 42 dovranno essere lavoratori in mobilità o cassa integrazione. All’inizio i lavoratori a tempo indeterminato saranno il 40%, per arrivare entro i primi tre anni dall’apertura all’82%. Leroy Merlin, oltre a pagare circa 1 milione di euro di oneri di urbanizzazione, verserà 167 mila euro per le politiche a favore dei negozi di vicinato, somma destinata al Distretto del Commercio, oltre a 45 mila euro di affitto all’anno al Comune per 50 anni.