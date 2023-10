Leroy Merlin, i francesi sciolgono i dubbi: entro due mesi parte il cantiere all'ex Foro Boario

Si comincia a fine anno o al massimo a gennaio a lavorare all'ex Foro Boario in corso Australia. Questo il "timing" di Leroy Merlin, che inizierà quindi i lavori con un anno di ritardo rispetto al cronoprogramma, modificato per via dell'aumento dei costi del materiale che hanno quindi portato l'investimento dei francesi a crescere di quasi 12 milioni di euro. Proprio quell'aumento aveva fatto tentennare i privati, che avevano previsto una spesa di 33 milioni, che adesso sono diventati 45. Dopo un lungo periodo di confronti però, alla fine hanno deciso che l'operazione vale l'investimento e che Leroy Merlin a Padova è un affare.

Il progetto

La ex cattedrale è già nella loro disponibilità. I lavori dovevano iniziare tra dicembre e gennaio di quest'anno, ma di cantieri non se ne sono mai visti. Da Palazzo Moroni è già arrivato tutto, compreso il progetto esecutivo di tutti gli stralci. I locali sono stati liberati, proprio per permettere l'avvio del cantiere. Oltre all’enorme attività commerciale, i lavori previsti da Leroy Merlin riguarderanno anche la viabilità, ma attraverso un percorso diverso e probabilmente più lento. Gli accordi prevedono un nuovo cavalcavia da oltre 10 milioni di euro, lungo 60 metri sopra la tangenziale ovest, che permetterà a chi arriva dall’autostrada di entrare direttamente nell'area dell'ex Foro Boario dove c’è anche il Geox. Il punto vendita sarà da 20 mila metri quadri e non modificherà l’interno della cattedrale disegnata negli anni ’60 dall’architetto Giuseppe Davanzo. Sarà sistemato il parcheggio da 2.300 metri quadri sui 200 mila complessivi dell’area.