Parcheggio selvaggio di bici e monopattini, le guide turistiche padovane scrivono al Comune

«È una questione di decoro»: Rossana Comida, presidente delle guide turistiche di Confcommercio Ascom Padova, ha scritto una lettera all’assessore al turismo Andrea Colasio, all'assessore alle attività produttive Antonio Bressa e al comando della polizia locale di Padova in cui, in vista dell’auspicato e previsto grande afflusso di gruppi organizzati di turisti in città, segnala i numerosi intralci causati dal parcheggio non regolamentato di monopattini e biciclette nel centro storico e nelle zone di passaggio.

Bici e monopattini

«Ripeto - continua Comida - è una questione di decoro che sarebbe facilmente superabile con un po’ di educazione. Purtroppo l’immagine di una città, bellissima nel giudizio comune, rischia di essere “sporcata” dal banale intralcio causato da una bici o da un monopattino lasciato a terra non si sa nemmeno bene perché. Ancora più grave, poi, è la presenza di grandi quantità di rifiuti nel canale di Prato della Valle, un’icona della città che deve essere opportunamente salvaguardata. Agli amministratori - conclude la presidente delle guide turistiche dell’Ascom Confcommercio - chiediamo di intensificare i controlli a tutela dei beni pubblici: confidiamo, infatti, che possa essere individuata una soluzione in linea con le esigenze dei visitatori e la promozione di una città turistica e accogliente, obiettivo per il quale l’amministrazione, va riconosciuto, si sta positivamente adoperando».