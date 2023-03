Gerotto (Ance) scrive ai parlamentari padovani: «Sbloccate i crediti edilizi, a rischio 90mila cantieri»

Alessandro Gerotto, presidente di Ance Padova, ha inviato una lettera ai deputati e senatori del Padovano invitandoli tutti a promuovere l’adozione della soluzione F24 proposta dall’Ance assieme all’Abi per lo sblocco dei crediti maturati con il superbonus edilizio.

Lettera

Spiega Gerotto: «In qualità di rappresentante di tutte le aziende costruttici di Ance Padova mi sono rivolto ai parlamentari eletti nella nostra provincia perché si facciano carico della soluzione dei crediti del superbonus bloccati ormai da quasi un mese. La decisione per lo sblocco dei crediti deve essere presa in questi giorni e il voto di oggi in Commissione Finanze della Camera è molto importante per le modifiche al Decreto Legge n.11 del 16 febbraio scorso che ha bloccato la cessione dei crediti. Si tratta di complessivi 19 miliardi di euro già maturati e che se non pagati mettono a rischio oltre 90.000 cantieri di ristrutturazione di case e condomini e portano al sicuro fallimento delle aziende edili con conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro. Ance e Abi si sono fatti carico di presentare una proposta che consente agli istituti di credito di utilizzare gli F24 a compensazione dei crediti maturati dalle imprese di tutte le dimensioni, dai professionisti e dalle famiglie. Lo sblocco dei crediti pregressi, tra l'altro, è una misura immediatamente praticabile anche in base al recente Manuale Eurostat del primo febbraio scorso che ha definitivamente fatto cadere l’alibi dell’impatto sui conti dello Stato. Secondo Eurostat, infatti, il pregresso è già interamente conteggiato nel deficit pubblico italiano. Sono ore decisive – ha concluso Gerotto nella lettera ai parlamentari padovani – per una soluzione del problema dei crediti incagliati relativi ai bonus edilizi. A nome di tutti gli imprenditori associati ad Ance Padova faccio affidamento sulla Vostra sensibilità affinché venga risolto con l’approvazione della proposta sull’F24, condivisa dall’Associazione Bancaria Italiana, un problema che potrebbe essere dirompente per la nostra economia».