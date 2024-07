Estate culturale ad Albignasego: letture e iniziative per tutti

La biblioteca inclusiva di Albignasego propone un estate ricca di appuntamenti dedicati a tutti i cittadini. “Un momento ideale per riscoprire l’amore per la lettura o trasmetterne la passione – spiegano Annalisa e Agnese responsabili della Biblioteca del Comune - motivo per cui, in questa stagione, abbiamo voluto offrire un programma ricco di iniziative e momenti di incontro, che abbracciasse tutte le fasce d'età”. Sono infatti 19 gli appuntamenti gratuiti nel programma che, inaugurato il 28 giungo e fino al 9 agosto 2024, darà la possibilità ai cittadini di arricchire la propria agenda con momenti di socialità, condivisione e approfondimento. Per i giovanissimi è partito il 2 luglio il Flashbook - Letture a ciel sereno presso il Parco di Villa Obizzi, un programma di 5 letture animate per bambini con Aurora, Giusy, Sofia Luce e Veronica, lettori volontari della Città; il programma proseguirà il 10, 18 , 26 e 30 luglio sempre alle 17. Per questi incontri, liberi e per i quali non è necessaria prenotazione, è consigliato portare un telo e/o dei cuscini per assistere comodamente alla lettura.

Registra il tutto esaurito la proposta “Verano en espanol” per bambini dai 5 ai 7 anni che, guidati dalla volontaria Anna, ascolteranno brevi letture e impareranno le prime parole in spagnolo i martedì 9,16 e 23 di luglio presso la Biblioteca. Quest’anno sono state pensate anche attività per gli anziani del territorio . Ogni venerdì mattina dal 28 giugno al 9 agosto dalle 10,00 alle 11,00 presso il Parco di Villa Obizzi, (in caso di maltempo in una delle sale della biblioteca) sarà possibile condividere con Anna la lettura dei principali quotidiani. “Riteniamo sia importante creare occasioni incontro e confronto per i più fragili della nostra comunità,- dice Marco Mazzucato, Assessore alla Cultura e Servizi Bibliotecari - per questo abbiamo inserito nel nostro programma un appuntamento fisso per over 65, in cui avranno la possibilità di confrontarsi e fare dibattiti ma anche tenere allenata la mente e socializzare”

Gli adulti avranno la possibilità di incontrarsi 2 volte: il 6 luglio e il 3 agosto alle 10:15 per confrontarsi nelle letture “Non dire notte “ di Amos Oz e “La sconosciuta della Senna” di Guillaume Musso, gli incontri saranno gestiti dal gruppo GDL di Bibliobizzi, per farne parte è possibile chiamare il numero 0498042229 o inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comune.albignasego.pd.it. "Questi eventi arricchiscono il cartellone estivo 'Albignasego incontra l'Estate', contribuendo a rendere la Città sempre più vivace e animata - conclude Marco Mazzucato - Inoltre, è evidente, quanto sia preziosa l'opportunità offerta dalla Biblioteca nel promuovere il piacere della lettura tra i giovani e gli adulti”.