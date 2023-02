La polizia locale a scuola di giudiziaria: allo studio la riforma Cartabia

Nella mattinata di ieri, venerdì 24 febbraio, presso la Sede comunale della Protezione Civile, il Pubblico Ministero della Procura di Padova, Marco Brusegan, ha tenuto un'interessante lezione sulle novità di maggiore rilievo per la Polizia Giudiziaria introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia"). Ad ascoltarlo erano i dirigenti e i funzionari della Polizia Locale di Padova, che nell'ambito di una collaborazione con la locale Procura già in essere da alcuni anni, sono stati coinvolti in un qualificato percorso formativo, di taglio pratico, finalizzato all’aggiornamento delle competenze nell’ambito dell'attività di Polizia Giudiziaria che quotidianamente sono chiamati a svolgere.

Il futuro

Saranno poi gli stessi Funzionari a estendere le nuove competenze acquisite ai loro collaboratori, così da migliorare la professionalità degli agenti in ambito penale. La lezione odierna è stata organizzata a seguito degli accordi intercorsi tra il Comandante della Polizia Locale Lorenzo Fontolan e il Procuratore Generale Reggente, Valeria Sanzari.

Bonavina

L'Assessore alla Polizia Locale, Diego Bonavina, appare molto soddisfatto: «La collaborazione tra la Procura di Padova e l'Amministrazione comunale c'è sempre stata, ma in questa occasione assume un particolare significato considerata la delicata e complessa attività che i nostri ufficiali di polizia giudiziaria sono chiamati a svolgere quotidianamente e che, anche grazie all'intervento formativo a cui hanno potuto prendere parte oggi, verrà operata con ancora maggiore professionalità" e aggiunge "Ringrazio il Procuratore Reggente e il Pubblico Ministero Marco Brusegan per la loro immediata disponibilità e per aver condiviso nel merito questa iniziativa».