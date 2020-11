L’OPV interpreta Verdi su Rai5 a conclusione della nuova serie di “Lezioni di suono”

Prosegue in prima visione su Rai 5 la nuova serie di Lezioni di suono, la formula di approfondimento musicale dell’Orchestra di Padova e del Veneto che, per la sua quinta edizione, rivive l’intenso rapporto che Luciano Berio, tra i massimi compositori del Novecento, ha intrattenuto con la grande tradizione musicale.

Quando in tv

Giovedì 19 novembre, alle ore 22.15, Rai 5 trasmetterà la terza e ultima puntata del programma di divulgazione musicale. Per l’occasione verranno presentate le Otto Romanze giovanili di Giuseppe Verdi nell’orchestrazione che Luciano Berio rese con vivace fantasia nel 1990. Si tratta di otto composizioni del grande operista italiano realizzate nella forma della Romanza per voce e pianoforte. Nonostante la loro destinazione cameristica, queste Romanze racchiudono alcuni elementi che Verdi approfondirà molti anni più tardi nelle sue opere liriche, nel pieno della maturità artistica. Attratto da questi richiami musicali, Luciano Berio avverte in queste otto pagine giovanili dei veri e propri studi per scene, arie e cabalette di melodrammi verdiani, diverse fra loro sia nel carattere espressivo che nello spessore musicale.

La musica

Per questo motivo la realizzazione orchestrale di Berio si esprime, oltre che nello stile musicale di Verdi più maturo, anche con allusioni a Wagner e Saint-Saëns, laddove già nelle Romanze giovanili il giovane Verdi anticipò e citò alcuni elementi che successivamente saranno presenti nelle opere degli illustri colleghi. Più che un esercizio di orchestrazione, infatti, Berio si è posto l’obiettivo di individuare questi riflessi stilistici al fine di esaltare il genio dell’operista di Busseto attraverso l'orchestra.

Dettagli

Per quest’ultimo appuntamento di Lezioni di suono, l’OPV sarà protagonista insieme al musicologo Sandro Cappelletto, giornalista, conduttore di Radio 3 Rai, scrittore, autore teatrale e Accademico di Santa Cecilia, mentre la parte vocale è affidata al tenore Luca Cervoni. La riprese video sono state curate da Zeta Group all’interno del salone del Palazzo dei Giganti al Liviano di Padova.