Libera Padova: «Arresto Messina Denaro chiude una pagina ma non è la fine della mafia»

«L'arresto di Matteo Messina Denaro non può che essere una buona notizia», ci dice al telefono l'avvocato Marco Lombardo, referente padovano di Libera. Il boss di Cosa Nostra era latitante da 30 anni ed è ritenuto tra i mandanti degli attentati mafiosi avvenuti in Italia tra il 1992 e il 1993. È stato condannato sia per la strage di Capaci che per quella di via D'Amelio oltre che per gli eccidi del 1993 a Roma, Firenze e Milano. È ritenuto colpevole anche di decine di omicidi, tra cui quello del piccolo Giuseppe Di Matteo nel 1996 che fu barbaramente sciolto nell'acido. «Questo arresto ha più una rilevanza nazionale che territoriale, almeno per quanto ci riguarda. Ma ci permette di riaccendere i riflettori su una piaga, quella delle infiltrazioni mafiose, che è molto presente anche in Veneto e di conseguenza nella nostra provincia».

«Se ne parla poco e male, di mafia, ai giorni nostro. E certamente, la notizia di oggi è importante perché aggiunge un altro tassello ai protagonisti di quella strategia della tensione e delle stragi che è una ferita che mai si potrà rimarginare. Ma la mafia di oggi è diversa, ha saputo rinnovarsi e adattarsi. Una trasformazione che le permette di operare di concerto con quella parte non sana dell’economia del territorio. Bisogna riaccendere i riflettori su questo tema». L'avvocato Marco Lombardo ci tiene a precisare: «La mafia è ovviamente presente nel traffico di droga ma il salto di qualità che ha fatto in Veneto è stato quello di mettersi a sistema sfruttando quelle che sono le sue stesse pieghe. Ha potuto di conseguenza implementare la sua capacità imprenditoriale. Quindi se davvero vogliamo contrastarla se non eliminarla, questo è un passaggio che va assolutamente fatto. Per noi di Libera questo è impegno quotidiano».

L'associazione è nata con la finalità di contrastare attivamente mafie e corruzione, promuovendo nel concreto tutta una serie di attività a sostegno della giustizia sociale e della tutela dei diritti delle persone e delle vittime.E nasce prima di tutto in Sicilia, poi si diffonde in tutta Italia. «Nelle sedi di Trapani e Palermo, non da oggi ma ora con ancora più forza, si è lavorato si continuerà a farlo, per svelare quella che è la rete di protezione che gli ha permesso di muoversi indisturbato nel suo territorio».