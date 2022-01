La Mondadori lascia piazza Insurrezione e sbarca alla ex Rinascente

La libreria Mondadori si trasferisce alla ex Rinascente di piazza Garibaldi. Si apre quindi lo scontro con la Feltrinelli, che a pochi passi, in via San Francesco, vende libri da anni. Entro la primavera la Mondadori quindi traslocherà dai locali di piazza Insurrezione per andare al piano terra e al primo piano dell'ex Rinascente, in uno spazio di 400 metri quadri che affaccia direttamente su piazza Garibaldi e che potrebbe comprendere anche una caffetteria. I proprietari dei locali in piazza Insurrezione che Mondadori attualmente condivide con Dmail hanno garantito di aver già ricevuto diverse manifestazioni d'interesse e che non rimarranno vuoti buchi neri. Dopo la chiusura della Rinascente nel febbraio 2019 sono state fatte molte ristrutturazioni interne, che hanno permesso di ospitare finora Fielmann, Iqos, Streetwear Snipes e Apple.

Nel video l'assessore al commercio Antonio Bressa commenta la notizia.