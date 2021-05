Libri per le vacanze gratis per gli alunni di asilo e scuole elementari e medie: l'iniziativa

Riceviamo da Arianna Lazzarini, sindaco di Pozzonovo, e pubblichiamo:

"Prosegue la serie di iniziative avviate grazie alla delibera-quadro di 63.500 euro per il sociale. Dopo quella per i centri estivi, che ha registrato subito un boom di iscrizioni, nel pomeriggio di sabato 29, grazie anche all'ausilio della nostra Protezione Civile, inizieremo a consegnare a tutti i bambini delle elementari - e quest'anno anche della materna e ai ragazzi delle medie - libri delle vacanze gratis, come indicato dai docenti delle scuole. Nel dettaglio: 78 per i ragazzi delle medie, di cui 35 per le seconde per la preparazione alle prove Invalsi; 43 libri di lettura per le prime e le terze. Per le elementari, 200 libri: 100 di inglese e 100 di italiano/matematica. Scelti, ovviamente, in coordinamento con l’istituto scolastico. Per la materna, 34 riviste di enigmistica tutte uguali. In tutto 312 libri. Ognuno con un mio piccolo messaggio, anche a firma dell'assessore all'Istruzione, Paola Rocca, personalizzato per ogni alunno. L'amministrazione comunale è ben felice di farsi carico di questa spesa. Un messaggio concreto di vicinanza alle famiglie, specie quelle più in difficoltà, e soprattutto ai nostri giovani. A breve, bellissima novità di quest’anno, anche un progetto su attività giovanile motoria”.