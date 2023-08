"Ti porto un libro a casa", parte ad Agna il servizio di prestito a domicilio

Dai primi di settembre al via il progetto sperimentale di consegna libri a domicilio, dedicato agli anziani e persone con disabilità. Il nuovo servizio di prestito è stato approvato con una delibera di Giunta Comunale del 8 agosto scorso e rimarrà in vigore almeno 12 mesi come periodo di prova.

Sono destinatari del progetto i Cittadini con età uguale o superiore ai 65 anni oppure impossibilitati, anche temporaneamente, a recarsi di persona presso la biblioteca comunale a causa di motivi di salute e persone con disabilità. Al momento della richiesta, effettuata mediante prenotazione telefonica o mediante posta elettronica, i richiedenti non devono avere prestiti scaduti né situazioni di morosità o inadempienza nei confronti del servizio bibliotecario. Il servizio di consegna a domicilio dei libri avverrà grazie allo staff in forza alla Biblioteca comunale. La richiesta di libri dovrà essere effettuata telefonicamente o mediante posta elettronica, direttamente alla Biblioteca Comunale. In caso di impossibilità a essere presente presso il domicilio indicato nel giorno concordato per la consegna, l’utente dovrà comunicarlo tempestivamente alla Biblioteca e, comunque, non oltre le due ore prima della consegna o ritiro previsti.

«Intendiamo dare la possibilità di prestito libri ai cittadini di Agna e Frapiero che amano leggere – spiega il sindaco Piva Gianluca – ma che hanno difficoltà a recarsi presso la nostra Biblioteca per motivi di salute o per altre condizioni di impedimento. Per questo abbiamo deciso di sperimentare questa nuova modalità di consegna a domicilio, un modo per potenziare l’accesso alla cultura evitando alle persone più fragili di doversi muovere dalla propria abitazione. Ringrazio l’assessore al sociale Catia Baretta e tutto lo staff della Biblioteca per l’organizzazione di questo nuovo servizio».