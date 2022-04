Johnson, ex consulente di Bill Gates, presenta il suo ultimo libro al Teatro Verdi

“Cerchiamo leader per il cambiamento”. L’appello agli imprenditori del Nordest sarà lanciato al Teatro Verdi di Padova il 9 maggio alle 17, in occasione della prima tappa del tour europeo di Robert Johnson che presenta il suo ultimo libro “2030 ultima chiamata”.

La presentazione

L’incontro al Verdi, aperto a imprenditori e manager, è promosso e organizzato da Forema. Un’occasione di confronto fortemente voluta da Enrico Del Sole e Matteo Sinigaglia, presidente e direttore generale della società di formazione di Assindustria Venetocentro, perché convinti che i cambiamenti importanti, quelli che possono dare una svolta alla parabola discendente che ci sta portando alla distruzione del pianeta, possano essere attuati anche attraverso l’apprendimento e il confronto su nuovi modi di operare: «Coinvolgere un esperto come Robert Johnson per parlare ai dirigenti delle aziende e a tutti i lavoratori – dicono – è essenziale per condurre il processo di evoluzione imprenditoriale e sociale. Le aziende stanno imparando a supportare la crescita delle risorse umane per avere maggiori risultati in termini di produttività e qualità».

L’autore

Johnson è laureato in Marketing e comunicazione alla Harvard Business School e in Scienze biologiche all’Università del Québec a Montreal. Ha un Master in Psicologia del cambiamento ed è stato consulente per Bill Clinton, Michael Jordan e Bill Gates. «Dobbiamo trovare un nuovo equilibrio, non c’è più tempo – afferma – Gli imprenditori guidano da sempre i gusti e i costumi e possono farlo anche ora. La prima cosa che serve è un cambio di mentalità. Nella zona del Nordest ci sono tante belle realtà ma per restarlo devono fare un salto in avanti perché non potremo tornare al benessere che avevamo prima del Covid. Dobbiamo incentivare l’economia circolare, ridurre la mobilità inquinante e magari preferire veicoli a noleggio. Le aziende non devono apparire sostenibili, devono esserlo realmente. E questo si può fare con determinate azioni, come garantire il benessere dei propri dipendenti, conoscere l’origine della materia prima che si utilizza».