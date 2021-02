Un libro per ogni nato e il prestito nel salone d’ingresso: tutte le novità della biblioteca di Cittadella

Ritorna il prestito libri nel salone d’ingresso. Da lunedì 8 febbraio la Biblioteca Comunale riapre il punto prestito presso il salone d’ingresso.

Gli utenti potranno entrare due alla volta e scegliere fra le proposte di novità librarie “a portata di mano”. Per tutte le altre necessità si possono rivolgere al personale della biblioteca.

Ricordiamo che i libri sono comodamente prenotabili anche da casa al seguente indirizzo: https://bibliopadova.comperio.it/library/biblioteca-civica-di-cittadella

Invariato l’orario di apertura:

mattino: dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30;

pomeriggio: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

Un libro per ogni nato

Questa l’iniziativa promossa dall’Amministrazione in collaborazione con la Biblioteca e destinata ai bambini nati nel corso degli ultimi tre anni.

In prossimità del compleanno del loro bimbo, i genitori riceveranno una lettera con la quale verranno invitati a recarsi presso la biblioteca comunale di Villa Rina per ritirare un libro in dono. Nell’occasione verrà loro messo a disposizione un “kit” per favorire la pratica della lettura fin dalla più tenera età.

Si prevede il coinvolgimento di circa trecentocinquanta famiglie, entro fine anno.

Info web

https://www.comune.cittadella.pd.it/biblioteca-comunale-ritorna-servizio-prestito-libri-nel-salone-di-ingresso

https://www.facebook.com/comunecittadella/posts/1945113645639230