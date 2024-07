Licenziati i quattro operai edili che avevano scioperato per il diritto ad un pasto dignitoso

“Con la presente, le comunichiamo che la scrivente società, si vede costretta a risolvere tutti i rapporti lavorativi in corso per oggettiva impossibilità alla loro prosecuzione stante la chiusura dei cantieri siti a Padova”. È questo un tratto della comunicazione che martedì 16 luglio si sono visti arrivare i quattro lavoratori di origine africana dipendenti della EPV Project Srl che circa un mese e mezzo fa erano saliti alle cronache per essere, loro malgrado, al centro di un caso sollevato dalla Fillea Cgil Padova che aveva denunciato le pessime condizioni in cui erano costretti a lavorare, compresa la circostanza di dover consumare il loro pasto seduti a terra nei pressi del cantiere dove lavoravano invece che in un luogo consono come prescritto dal CCNL territoriale che regola i rapporti di lavoro del settore.

“Questi licenziamenti – dice Antonio Alaia, il funzionario della Fillea Cgil Padova che segue i quattro lavoratori –, con decorrenza tassativa al 31 luglio, sono solo l’ultima goccia di una situazione che ha visto coinvolti i nostri giovani iscritti dipendenti di EPV Project Srl: prima assunti un anno e mezzo fa, poi costretti a lavorare a condizioni al limite e, infine, gettati via una volta non più necessari. Voglio ricordare che si tratta di lavoratori che stanchi di subire insulti e angherie di ogni genere, come quella di vedersi negare il diritto ad un pasto dignitoso, avevano avuto il coraggio di entrare in stato di agitazione e poi scioperare lo scorso 7 giugno. Dopo quello sciopero abbiamo più volte chiesto tavoli e momenti di incontro senza ottenere, sostanzialmente, nessuna risposta in merito e i lavoratori sono rimasti costretti a consumare il loro pasto nella polvere e caldo del cantiere”.

“E adesso – conclude il giovane sindacalista – li licenziano. È evidente che siamo di fronte ad un modello di impresa che mortifica il territorio e ruba la dignità a chi lavora. Come Fillea Cgil crediamo sia importante sottolineare che realtà di questo tipo, sempre in subappalto, non creano semplicemente danno ai lavoratori ma anche a tutte quelle imprese che ogni giorno lavorano nel nostro territorio e si spendono per creare qualità e benessere. Invece queste situazioni producono solo un vero e proprio dumping che danneggia chi rispetta la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici. Da parte nostra abbiamo già coinvolto l’Ufficio Vertenze Legali (UVL) della Cgil per vedere se ci sono margini per intervenire contro questi licenziamenti e comunque assisterli in questo passaggio. Il guaio è che la legge pare consentire questo genere di situazioni. Per questo abbiamo promosso quattro referendum per evitare che invece continuino ad accadere”.

“Episodi di questo tipo – interviene e conclude il Segretario della Fillea Cgil Padova, Gianluca Badoer – sono destinati a moltiplicarsi a causa delle modifiche introdotte dal Ministro Salvini al codice degli appalti. Questo perché con l’introduzione degli appalti a cascata si creerà, nel nostro Paese, uno scenario in cui lavoratrici e lavoratori saranno vittime di una sempre crescente compressione del loro salario, dei loro diritti e sicurezza. Come Fillea Cgil Padova chiediamo che Istituzioni e Committenza si prendano carico della situazione. Non è accettabile che casi di questo genere avvengano nel cuore di una ricca città come Padova. Nei fatti, quel che è successo, e che succederà, è che si è instaurata una filiera di attività che trova il proprio margine di guadagno nello sfruttamento di lavoratrici e lavoratori. È necessaria, invece, una seria consapevolezza e responsabilizzazione su ciò che accade realmente nei cantieri. Chiediamo dignità per chi lavora”.