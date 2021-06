Visite gratuite dei medici Lilt ad Albignasego: appuntamento domenica 6 giugno

Il Tour della prevenzione della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) approda ad Albignasego: domenica 6 giugno, dalle 9 alle 17, in piazza del Donatore, i volontari Lilt saranno disponibili per fornire informazioni utili sulla prevenzione dei tumori cutanei.

L’iniziativa

Sarà possibile inoltre effettuare delle visite gratuite per la diagnosi precoce del melanoma cutaneo. Le visite, che si svolgeranno previa prenotazione (via mail a info@liltpadova.it oppure telefonando allo 0498801484 Int. 4), saranno effettuate da medici Lilt all’interno di un camper attrezzato ad ambulatorio mobile messo a disposizione dalla Croce Verde. Inoltre, a tutti coloro che si presenteranno al gazebo informativo, saranno fornite indicazioni sulla corretta esposizione al sole in base al proprio fototipo: la protezione dai raggi del sole è la prima forma di prevenzione, poiché sono uno dei fattori scatenanti del melanoma cutaneo. Partner della manifestazione il locale “Garden 88”, che per tutta la giornata sensibilizzerà i clienti all’iniziativa benefica “Dona un caffè alla Lilt” per raccoglie fondi a sostegno dell’associazione e dei progetti di prevenzione sul territorio. «La prevenzione è importante - dice il consigliere delegato alla Salute, Daniele Maran - e ringraziamo la Lilt per le visite gratuite periodiche che ogni anno organizza nel nostro Comune. Purtroppo la pandemia ci ha impedito lo scorso anno di organizzare in presenza le seguitissime conferenze di “Albignasego incontra la salute”, che spero di poter riprendere quanto prima a riproporre, in quanto utili veicoli di informazione in tema di prevenzione di diverse patologie e disturbi». «Da 46 anni la Lilt di Padova - sottolinea il presidente Dino Tabacchi - si impegna a diffondere la cultura della prevenzione tramite i servizi erogati nelle tre sedi di Albignasego, Padova e Vescovana e attraverso la promozione sul nostro territorio di una vera e propria cultura della prevenzione, con progetti e iniziative specifiche. Il tour della Prevenzione è il progetto che ci vede impegnati in prima linea per portare la prevenzione il più vicino possibile ai cittadini e alle cittadine. In particolare, la seconda tappa di Albignasego sarà dedicata alla sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori cutanei, affinché il maggior numero di persone siano informate sull'importanza della prevenzione quale arma più efficace per sconfiggere il tumore».