"Diabete a Colori", a disposizione 6000 kit per la prevenzione

Domenica 26 maggio, dalle 7 alle 12, i Lions club del distretto 108Ta3, la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Veneto, l’Avis del Veneto sostenuti da Anci Veneto Feder Sanità, Fand saranno presenti in 54 piazze per promuovere la campagna per la prevenzione del diabete tra la popolazione con il progetto "Diabete a colori" progetto finanziato insieme a Lions International.

Massimo Cavazzana responsabile del service “Diabete a Colori e sindaco di Tribano, ha spiegato come sarà organizzata la giornata: «Il diabete è una malattia in forte aumento tra la popolazione ed è asintomatica, perciò molte persone sono a rischio senza saperlo. Il progetto ''Diabete a Colori',' grazie al test della glicemia, alla misurazione della pressione e alla compilazione di un breve questionario sullo stile di vita permette in modo scientifico di calcolare il rischio di diventare diabetici prima che la malattia si manifesti. A questo si aggiunge la prova glicemica. Nella mattinata del 28 maggio saranno interessate 54 postazioni su tutto il territorio del distretto Lions 108Ta3 , con i gazebo ed i volontari LIONS, AVIS, CRI che effettuaranno uno screening di massa attraverso 6000 kit glicemici. Gratuitamente verranno misurati i valori, compilati i questionari e valutati i risultati». É importante presentarsi a digiuno.



L’obiettivo del progetto è di estendere capillarmente a tutto il distretto 108Ta3 le azioni per la sensibilizzazione, secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa, sottoscritto nel 2018, dal Lions distretto 108Ta3 con ANCI Veneto, Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Veneto, Avis Regione Veneto, FAND (Associazione Italiana Diabetici), Associazione Cuochi Terme Euganee e Padova, le Associazioni di volontariato, l’ULSS Euganea, i pediatri e i medici di base del territorio per promuovere una prevenzione di rete efficace e capillare.