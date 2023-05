Liste d'attesa, oltre 200 bambini rimasti fuori, Cusumano: «Nidi gratuiti per tutti»

L’associazione Padova Futura chiede al Comune di Padova un maggiore impegno per assicurare ai residenti del Comune il servizio di asilo nido. Con le graduatorie pubblicate il 5 maggio, si è realizzato ciò che molti temevano: restano in attesa di un posto all’asilo nido 237 bimbi su 578, quasi uno su due. Pur considerando che alcuni posti sono non sostati assegnati nell’attesa di possibili ricorsi, la situazione non cambia. I numeri non fanno onore ad una città come Padova che primeggia in moltissimi altri settori.

I dati

«Il Comune di Padova spende circa otto milioni e mezzo di euro per personale, acquisto di materiale di consumo e prestazione di servizi relativi agli asili nido e riceve circa 2 milioni e 350 mila euro tra trasferimenti statali e rette di iscrizione, sostiene quindi un costo netto annuo superiore 6 milioni di euro - afferma Vincenzo Cusumano, presidente dell’associazione Padova Futura - e quindi ci rendiamo conto che sia una spesa rilevante per il bilancio comunale. Nello stesso tempo, però, si tratta dell’investimento più strategico che un Comune possa fare». I dati del Def, presentati qualche giorno fa, dimostrano che la denatalità e l’innalzamento dell’età media degli italiani, producono l’effetto di incrementare pesantemente il debito pubblico: «Non solo, una città con un’età anagrafica media più elevata è una città piena di paure e povera di prospettive - continua Cusumano - .Per non parlare delle problematiche che la mancanza di posti all’asilo nido produce in capo alla lavoratrici donne che si trovano costrette, visto il costo proibitivo di una baby sitter a tempo pieno, a dover scegliere tra figli e lavoro».

La proposta

Padova Futura sta elaborando una proposta di delibera di iniziativa popolare che renda Padova una città che incentiva la natalità a cominciare da asili nido gratuiti per tutti sul modello realizzato a Mantova. «Ci piacerebbe chiamare la proposta di deliberazione a cui stiamo lavorando "Padova città dei bimbi” - afferma Vincenzo Cusumano - .In breve proponiamo oltre ad asili nido gratuiti per tutti, coordinandosi con le sovvenzioni statali e regionali, e micronidi nelle zone ad alta densità di studi professionali, anche un apposito marchio che potrebbe rilasciare il Comune, dandone pubblicità nel sito, a tutti gli esercizi pubblici che accolgono i bambini mettendo a disposizione strutture minime (come un fasciatoio, un luogo per allattare, un seggiolone ecc..). Ci piacerebbe che anche il turismo venisse incentivato proponendo Padova come una città adatta alle famiglie. In ogni caso lanceremo un dibattito tra le associazioni, le istituzioni, i partiti politici ecc.. su come incentivare la natalità nel Comune di Padova. Una sfida che Padova deve vincere»