Inverno 2020/2021: le limitazioni d’esercizio degli impianti termici civili e delle combustioni all’aperto, tutte le info

Secondo l’Accordo di bacino padano i provvedimenti sono strutturati su tre livelli (verde, arancio e rosso) che si applicano in base alla comunicazione di Arpav in merito ai dati di concentrazione di PM10. La comunicazione di Arpav viene trasmessa, al Comune, ogni lunedì e giovedì (giorni di controllo) e fa riferimento ai giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta (arancio o rosso) si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Il bollettino emesso da Arpav è consultabile all’indirizzo www.arpa.veneto.it.

L’ordinanza sulle “Limitazioni d’esercizio degli impianti termici” è consultabile cliccando qui.

Livello verde (nessuna allerta)

E’ prevista la limitazione della temperatura degli ambienti che non deve superare:

i 19 gradi (con tolleranza di 2° C) nelle abitazioni, negli uffici e negli esercizi commerciali,

(con tolleranza di 2° C) nelle abitazioni, negli uffici e negli esercizi commerciali, i 17 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali.

E’ previsto inoltre:

il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici (caldaie, stufe, caminetti...) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet...) di classe 1 stella e 2 stelle (classificazione ai sensi del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo.

Per conoscere la classe di appartenenza del generatore a biomassa legnosa contattare il proprio installatore;

(classificazione ai sensi del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo. Per conoscere la classe di appartenenza del generatore a biomassa legnosa contattare il proprio installatore; il divieto di combustioni all’aperto di piccoli cumuli di materiale vegetale da attività agricole e forestali.

Le limitazioni vengono applicate dall’1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021, da lunedì a domenica.

Il provvedimento ha efficacia su tutto il territorio cittadino.

Livello di allerta 1° - Arancio

(dopo 4 gg. consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m3 di PM10)

E’ prevista la limitazione della temperatura degli ambienti che non deve superare:

i 19 gradi (con tolleranza di 2° C) nelle abitazioni, negli uffici e negli esercizi commerciali,

(con tolleranza di 2° C) nelle abitazioni, negli uffici e negli esercizi commerciali, i 17 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali.

E’ previsto inoltre:

il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici (caldaie, stufe, caminetti...) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet...) di classe 1 stella e 2 stelle (classificazione ai sensi del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo.

Per conoscere la classe di appartenenza del generatore a biomassa legnosa contattare il proprio installatore;

(classificazione ai sensi del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo. Per conoscere la classe di appartenenza del generatore a biomassa legnosa contattare il proprio installatore; il divieto di combustioni all’aperto di piccoli cumuli di materiale vegetale da attività agricole e forestali;

il divieto di falò rituali, fuochi d’artificio, barbecue, salvo deroghe previste in ordinanza (vedere sezione “Documenti” di questa pagina);

il divieto di spandimento di liquami zootecnici.

Le limitazioni vengono applicate dall’1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021, da lunedì a domenica.

Il provvedimento ha efficacia su tutto il territorio cittadino.

Livello di allerta 2° - Rosso

(dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m3 di PM10)

E’ prevista la limitazione della temperatura degli ambienti che non deve superare:

i 19 gradi (con tolleranza di 2° C) nelle abitazioni, negli uffici e negli esercizi commerciali,

(con tolleranza di 2° C) nelle abitazioni, negli uffici e negli esercizi commerciali, i 17 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali.

E’ previsto inoltre:

il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici (caldaie, stufe, caminetti...) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet...) di classe 1 stella, 2 stelle e 3 stelle (classificazione ai sensi del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo.

Per conoscere la classe di appartenenza del generatore a biomassa legnosa contattare il proprio installatore;

(classificazione ai sensi del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo. Per conoscere la classe di appartenenza del generatore a biomassa legnosa contattare il proprio installatore; il divieto di combustioni all’aperto di piccoli cumuli di materiale vegetale da attività agricole e forestali;

il divieto di falò rituali, fuochi d’artificio, barbecue, salvo deroghe previste in ordinanza (vedere sezione “Documenti” di questa pagina);

il divieto di spandimento di liquami zootecnici.

Le limitazioni vengono applicate dall’1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021, da lunedì a domenica.

Il provvedimento ha efficacia su tutto il territorio cittadino.

Informazioni

Accensione e utilizzo dell’impianto di riscaldamento

