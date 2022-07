Consegna gratuita a domicilio di farmaci della Lloyds per luglio e agosto

LloydsFarmacia rinnova e conferma il servizio - attivabile da App Lloyds - di consegna gratuita di farmaci e parafarmaci a domicilio, per tutti, su 7 LloydsFarmacia a Padova - di cui 6 Farmacie Comunali – LloydsFarmacia - per i mesi estivi di luglio e agosto. Sono oltre 14mila le consegne effettuate da gennaio 2022 ad oggi a livello nazionale, a dimostrazione dell’apprezzamento del servizio da parte dei cittadini. Pe tutto il mese di luglio e agosto, sarà possibile prenotare farmaci e parafarmaci con l’App Lloyds o contattando la LloydsFarmacia preferita e riceverli comodamente a casa, a titolo completamente gratuito.

Le 7 LloydsFarmacia a Padova che offrono il servizio

L'elenco

Farmacia Comunale Alla PaceVia Rezzonico, 14049 - 656925

Farmacia Comunale CiamicianVia Ciamician, 56049 - 620845

Farmacia Comunale PalestroVia Palestro, 28049 - 8710104

Farmacia Comunale San BellinoVia D. Bramante, 12049 - 614044

Farmacia Comunale San LorenzoVia E. Petrella, 6049 - 606173

Farmacia Comunale Santa RitaVia Facciolati 35049 - 755361

LloydsFarmacia GuizzaVia Guizza, 200049 - 684355

L'accesso

Le modalità di accesso al servizio, attraverso App Lloyds, ne agevolano e incentivano l’utilizzo, in piena comodità e praticità da casa, nei mesi più caldi dell’anno. Il servizio è operato dal provider Pharmap, partner di LloydsFarmacia. I vettori dedicati alla consegna sono tuttora tenuti a rispettare il protocollo igienico sanitario di protezione, che prevede azioni e dispositivi dedicati.

Lloyds

«Come LloydsFarmacia, sentiamo da sempre l’esigenza di essere concretamente vicini alle persone, non solo con il nostro lavoro quotidiano in farmacia, ma con l’interazione costante con il territorio e con sempre nuovi servizi, che facilitino l’accesso alle cure, alla salute e al benessere - dice Domenico Laporta, amministratore delegato LloydsFarmacia - .Lo abbiamo fatto e lo facciamo, in particolare per le fragilità crescenti. Abbiamo di recente varato, fra l’altro, servizi di accessibilità al nostro sito e-commerce e al nostro blog, per le persone con disabilità fisiche e cognitive. Anche in questi primi giorni di luglio sono diversi e importanti gli argomenti di preoccupazione generale. Oggi più che mai, mettere a disposizione servizi come la consegna gratuita a domicilio, può semplificare l’accesso alle terapie, in questa caldissima estate, in particolare per gli anziani e le persone in condizioni di fragilità. È la strada che abbiamo scelto di percorrere, proprio per andare incontro alle esigenze di tutti, incentivando quanto più possibile percorsi personalizzati di prevenzione e aderenza alla terapia».

Giordani

«Ringrazio LloydsFarmacia per aver confermato questo servizio che a Padova riguarda tutte le Farmacie Comunali e LloydsFarmacia alla Guizza - aggiunge il sindaco, Sergio Giordani - .Si tratta di un’opportunità preziosa soprattutto per gli anziani e le persone con problemi di salute, sempre molto importante, ma particolarmente apprezzabile in questa estate torrida con temperature molto al di sopra delle medie. È un segnale di attenzione ai cittadini che si affianca alle altre iniziative, come le campagne di prevenzione che permettono di fare alcuni esami direttamente in farmacia e la decisione di scontare il valore dell’iva sugli assorbenti femminili. Tutte azioni di grande valore sociale perfettamente in linea con gli obiettivi della nostra amministrazione e l’attività delle Farmacie Comunali».