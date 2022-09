Consulta per il Volontariato, il nuovo presidente è Carmelo Lo Bello

Il Consiglio direttivo della Consulta per il Volontariato della provincia di Padova ha eletto Carmelo Lo Bello presidente in sostituzione del dimissionario Emanuele Alecci, che ha rinunciato alla carica perché candidato al Senato alle elezioni del 25 settembre prossimo.

La Consulta del Volontariato è composta dalle Associazioni della provincia e Lo Bello ne fa parte in qualità di presidente dell’associazione Medici in strada: «Accetto con piacere la sfida di questa presidenza - commenta Carmelo Lo Bello - perché è necessario che il mondo del Volontariato sia attivo e rappresenti i bisogni dei propri associati nel miglior modo possibile». Il primo appuntamento cui parteciperà il neo presidente Carmelo Lo Bello sarà il festival del volontariato organizzato dal CSV di Padova e Rovigo. A Solidaria 2022 la Consulta per il Volontariato della provincia di Padova propone la rassegna “Voluntaria - Volontariato Bene Comune - Innovazione Cambiamento Sviluppo”. Lunedì 19 settembre alle 18.00 alla Caffetteria dei Musei Eremitani, Carmelo Lo Bello e Patrizia Tolot dell’associazione Down Dadi si confronteranno sul tema “Volontariato e relazioni”.