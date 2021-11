Nel nome del Biancoscudato: consegnato il "Logo Gattamelata" all'associazione Magico Padova

Martedì 9 novembre a Palazzo Moroni il sindaco Sergio Giordani e l'assessore allo sport Diego Bonavina hanno consegnato ufficialmente il "Logo Gattamelata" all'associazione Magico Padova Supporter's Trust.

Scudo

Lo scudo, che rappresenta una figura stilizzata del biancoscudo e della statua del Gattamelata, era stato utilizzato dal Calcio Padova ad inizio anni novanta, ai tempi della partecipazione al massimo campionato. Successivamente abbandonato, ma ancora molto amato e apprezzato da tifosi e appassionati, è stato recuperato e assegnato con una procedura pubblica all'associazione per essere utilizzato in futuro in iniziative benefiche e comunque non a scopo di lucro. Il logo è stato consegnato simbolicamente a Massimo Benedetti ed Eugenio Michelotto, rispettivamente presidente e vice presidente dell'associazione Magico Padova Supporter's Trust. Presenti, oltre a sindaco e assessore, anche il capitano del Padova negli anni in cui è stato utilizzato il logo, Claudio Ottoni, e Fabio Pagliani, attuale segretario della società biancoscudata.