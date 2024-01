Lonardi: «La tragedia all'ex Configliachi ci lasci qualcosa, lì va fatto solo il liceo Marchesi»

«Il progetto così come lo ha pensato l'amministrazione per l'ex Configliachi non è sostenibile. In quell'area va fatto solo il Marchesi». Dopo la triste vicenda accaduta domenica scorsa, dove tre uomini sono stati ritrovati morti nel degrado della struttura all'Arcella, il dibattito si è spostato sul futuro di quella zona. Il consigliere leghista Ubaldo Lonardi non condivide il piano della giunta di Sergio Giordani. L'ex Configliachi rientra in un progetto più ampio di riqualificazione di San Carlo, finanziato con 15 milioni di euro dallo Stato. L'amministrazione ha un progetto che prevede mediateca, biblioteca e una scuola di cucina e dedicare solo una parte al liceo Marchesi, lasciando scoperta proprio l'area dove sono stati ritrovati i tre uomini

Il leghista Lonardi

«Non servono a nulla, perchè di scuole di cucina ne abbiamo già due e di un certo livello, mentre il resto può essere inglobato in un plesso scolastico. In vent'anni non si è risuciti a trovare una soluzione, mentre adesso non possiamo più fare finta di niente. Quel progetto si può cambiare anche se già finanziato, perchè mi pare assolutamente fallimentare. Mi auguro che facciano un passo indietro e destinino tutta la struttura, compresa quella dove purtroppo sono decedute tre persone, al Marchesi»

Forza Italia

«Le associazioni di volontariato, che così tanto fanno a Padova (che non per caso è stata la capitale del volontariato), non possono bastare a fronteggiare questo fenomeno”, dice Elisa Venturini capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale. Purtroppo, il conto che ci presenta la realtà è quello di politiche sociali, di accoglienza e di inclusione che sono del tutto fallimentari, dalle quali l’amministrazione comunale non può chiamarsi fuori- commenta invece la consigliera regionale di Forza Italia, Elisa Venturini - .Essere dispiaciuti ed affranti per la morte di tre ragazzi è certamente umano, ma non è sufficiente se si è alla guida di una città che aspira ad essere una delle più importanti del nordest ed invece non riesce ad arginare la crescita continua di disagio, povertà e ovvi problemi anche per i residenti».

Boron e Zilio

«A Padova governa la sinistra che dice di difendere gli ultimi ed invece se ne dimentica. Credo che Padova – aggiunge Fabrizio Boron consigliere regionale forzista - abbia bisogno di un nuovo governo fatto di persone responsabili che abbiano in mente il bene di tutti dal centro alle periferie. La gestione di questi fenomeni deve essere un giusto bilanciamento tra misure di sicurezza e misure sociali: due aspetti che a Padova si stanno dimostrando deficitari come dimostrano i fatti e le immagini che stiamo vedendo in questi giorni. Il Comune di Padova dovrebbe essere il regista della collaborazione delle forze istituzionali ed associative che affrontano questa situazione ed invece non è in grado di svolgere questo ruolo. Padova non è solo il salotto buono del centro, la città non è solo quella della zona a traffico limitato: è anche la periferia con i suoi quartieri». «La bontà della politica si vede dal modo in cui riesce ad occuparsi degli ultimi e in questo senso il giudizio sull’operato della politica di Padova è sotto gli occhi di tutti» conclude Fernando Zilio, ex presidente della Camera di Commercio, oggi esponente di punta di Forza Italia.

Il vicepresidente della Provincia Gottardo

«È una grave sconfitta per tutti noi – sostiene il vicepresidente della Provincia, Vincenzo Gottardo - .Tre persone che muoiono, in aggiunta al giovane morto un mese fa in Prato della Valle, in una Padova opulenta e addobbata a festa, non è accettabile. Bisogna lavorare a nuovi dormitori, per strutturare sempre meglio l’accoglienza, ma oggi, il dolore è collettivo. Siamo tra le città più accoglienti del nord Italia e l’unità di strada è attiva, ma non basta Serve una formula di accoglienza rispettosa dei progetti di vita, bisogna creare comunità ed evitare che chi si trova in strada rischi la vita o entri nella microcriminalità. Dovrebbero essere aperte parrocchie, caserme, tutti gli spazi vuoti e inutilizzati. Servono nuove strategie. Non si può aspettare che le persone che hanno bisogno siano in grado di chiamare e chiedere aiuto nella situazione vergognosa in cui si trovano. Bisogna trovare soluzioni».