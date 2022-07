Lonardi (Lega): «Tari gratuita per chi ha già pagato caramente Acegas»

«Quindici milioni di euro, appena entrati nelle casse di Acegas Aps con la seconda rata della Tari, non serviranno evidentemente a migliorare il servizio di raccolta rifiuti in città, visto che la maggior parte degli adeguamenti al nuovo sistema voluto dall'amministrazione Giordani restano a carico dei privati cittadini». Parola di Ubaldo Lonardi, leghista dell'ultima ora e consigliere comunale d'opposizione. «All'Arcella in molti si chiedono che senso abbia versare le tasse, se poi i servizi devono essere pagati nuovamente di tasca propria - sostiene Lonardi - .Clamoroso il caso dei residenti nei condomini di via Temanza, costretti a sborsare la folle cifra di 60 mila euro euro per realizzare a proprie spese una maxi isola ecologica (distruggendo peraltro un'area verde di loro proprietà). A cui si aggiunge un costo di gestione stimato in circa 10 mila euro annui più Iva, sempre a carico dei privati. Queste spese, sostenute dai cittadini, consentiranno un significativo risparmio all'azienda pubblica, tanto pronta a vantarsi dei propri risultati di bilancio quanto restia ad apportare qualsiasi miglioramento ai servizi per la collettività che dovrebbero essere il suo core business: feriscono gli occhi di tutti i padovani i "nuovi" cassonetti in alluminio recentemente installati, di dimensioni gigantesche per risparmiare sul numero di svuotamenti. Una soluzione novecentesca che sembra guardare indietro anziché avanti, e rifiuta ostinatamente di considerare quanto avviene in altri comuni, dove i sistemi di raccolta rifiuti hanno compiuto in questi anni un netto salto di qualità in termini di tecnologia, impatto ambientale e anche estetico. Per chi ha già messo mano al portafoglio, pagando col frutto del proprio lavoro i costi di un servizio teoricamente pubblico, la Tari dovrebbe essere gratuita».