Lorenzoni: «Indirizzi sbagliati dei Cvp, massima attenzione nelle lettere di convocazione»

«Il 15 febbraio inizierà in Veneto la campagna vaccinale della popolazione anziana in decine di Cvp, Centri di Vaccinazione di Popolazione, sparsi su tutto il territorio. Desidero ringraziare gli operatori sanitari, da un anno in prima linea nella lotta al coronavirus e, nel contempo, chiedo all’amministrazione regionale massima attenzione e chiarezza su quanto viene scritto nelle lettere in arrivo, o già arrivate, ai soggetti interessati alla prima dose».

Indirizzo sbagliato

A tale proposito il Portavoce delle Opposizioni in Consiglio regionale, Arturo Lorenzoni, rileva come paradigmatico quanto accaduto agli ottantenni residenti nella zona del Piovese: «Nei giorni scorsi sono giunte le convocazioni cartacee ai cittadini della classe 1941. Per quanto riguarda l’appuntamento del 17 febbraio, queste riportano l’indirizzo sbagliato del Centro di vaccinazione di Piove di Sacco: non si trova in via Petrarca, ma in via Bernardo da Piove». Il Comune di Piove di Sacco è intervenuto sul proprio profilo Facebook per illustrare il refuso presente nelle lettere spedite casa per casa. «Errori di questo tipo – spiega il Portavoce – possono generare confusione, soprattutto nelle persone appartenenti alla fascia della terza età. Si tratta di cittadini spesso fragili, che peraltro non sono soliti utilizzare i social o il web in generale. Urgente, inoltre, condividere nel dettaglio il piano vaccinale regionale, al fine di far sapere alla popolazione quando, verosimilmente, verranno inoculate le dosi. C’è grande aspettativa al riguardo: le persone devono conoscere come evolverà il programma nei prossimi mesi. Ritengo che una comunicazione efficace, in un momento delicato qual è l’attuale, sia uno dei punti cardinali rispetto ai quali orientare l’azione sanitaria. In ogni caso – conclude Lorenzoni – va tutto il mio sostegno al personale, che da sempre – e in particolare in quest’ultimo anno – dimostra grande competenza, professionalità e vicinanza nei confronti dei pazienti».