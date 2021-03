Vaccini, centinaia di docenti in coda in Fiera. Lorenzoni: «Grande senso di responsabilità»

Domenica pomeriggio centinaia di insegnanti provenienti da tutta la provincia sono ordinatamente in fila (in piedi) davanti al padiglione M della Fiera di Padova, in attesa della somministrazione del vaccino. Chi aveva l’appuntamento alle 14.10 è stato ricevuto intorno alle 15.30 all’interno dello stabile.

Senso di responsabilità

«I docenti stanno dimostrando un grande senso di responsabilità, nonostante alcune incertezze legate alla campagna informativa portata avanti dall’Aifa – commenta il Portavoce dell’Opposizione in Consiglio regionale, Arturo Lorenzoni, nonché professore all’Università di Padova – Peraltro stanno continuando ad andare a scuola in presenza per garantire l’istruzione agli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali. Giusto che vengano protetti, come previsto dalla sequenza del piano vaccinale». Lunedì sera era stata momentaneamente sospesa la vaccinazione degli insegnanti (che avevano aderito tramite il servizio Zero code dell’Ulss 6) a motivo dello stop cautelare di Aifa, relativamente al vaccino AstraZeneca. Giovedì sera è giunto il via libera da parte di Ema: motivo per cui coloro che si erano già prenotati nei punti vaccinali di Piove di Sacco, Albignasego e Cittadella sono stati tutti riconvocati oggi, al padiglione M. «Il personale scolastico si è messo diligentemente in coda, senza fare particolari polemiche – aggiunge Lorenzoni – e per di più di domenica. Alcuni, fra viaggio e attesa, hanno perso, meglio dire investito, oltre tre ore. Una chiara dimostrazione di senso civico di cui andare orgogliosi. Mi auguro – conclude - che la campagna prosegua con un’adesione massiccia da parte delle persone che saranno via via convocate dalle Ulss del Veneto. Solo così potremmo tentare di uscire rapidamente dalla crisi».