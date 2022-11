Veneto protagonista dell'ultimo concorso del Lotto con vincite totali per oltre 76mila euro: come riporta Agipronews, la più alta, da 62.500 euro, è stata centrata a Casaleone, in provincia di Verona, mentre un'altra vincita da 14mila euro è stata realizzata a Rubano. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 5,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 970,9 milioni dall'inizio dell'anno.