Luca Casarini: «Accoglienza sempre, nessuna differenza tra profughi di guerra. Altrimenti siamo mostri»

«Come si stanno comportando in Europa i diversi Paesi nei confronti dei profughi ucraini è come bisognerebbe accadesse sempre», esordisce così Luca Casarini, ex leader dei Centri sociali del Nord Est che da diversi anni ormai ha dedicato la sua vita al progetto Mediterranea, una flotta sociale di navi, due, che sono impegnate nel mare nostro per salvare chi si imbarca su gommoni e zattere di fortuna e molto spesso naufraga. Dei cosiddetti migranti che hanno tentato di raggiungere le coste europee, che sarebbero poi quelle italiane, circa 1500 hanno perso la vita in mare nel corso dell’anno appena terminato. Dato in continuo aggiornamento e assolutamente approssimativo. La straordinaria gara di solidarietà scattata con l'invasione russa in Ucraina ha evidenziato ciò che invece in altri casi non succede. Non sempre si salvano vite ad ogni costo. Non sempre si fa gara per offrire spazi e ospitalità.

Diritto internazionale

«E’ stata applicata una misura, per gli sfollati di guerra, prevista nel diritto internazionale, che ovviamente è sacrosante ed è giusta ma andrebbe applicata a tutti gli sfollati di guerra che arrivano alle frontiere. Solo pochi mesi fa 5300 afghani sono stati respinti dalla Bielorussia e dalla Polonia. Molti di questi sono morti, anche bambini. Lasciati nella cosiddetta terra di mezzo, in mezzo a dei boschi. Ci si chiede perché non è stata applicata quella norma anche in quel caso. Quello che sta accadendo adesso ci dovrebbe insegnare che i profughi di guerra sono sempre profughi. Come giustamente piangiamo per i bambini, le donne e gli uomini ucraini, dobbiamo farlo per tutti. Hanno lo stesso sangue nelle vene, sono esseri umani. Questa è la schizofrenia, il paradosso che stiamo vivendo. Non può essere che la sofferenza di bambini afghani valga meno di quella di un bambino ucraino. Altrimenti siamo dei mostri».

Leopoli

«Alla stazione di Leopoli, lo stanno denunciando tutte le organizzazioni umanitarie, anche ucraine – sottolinea Casarini - la discriminazione tra i profughi bianchi che sono sfollati dalle varie città del Paese e quelli neri. In Ucraina erano presenti studenti, rifugiati, persone che erano in corso di migrazione, come in tutta Europa. Rispetto a queste persone, dalla stazione da dove partono i treni della salvezza, c’è questa discriminazione in atto. I non ucraini sono respinti e non possono salire sui treni».

Povertà e colore

Chissà se a far più paura è il colore della pelle o la povertà. Spesso viaggiano insieme. «C’è sempre questo riflesso sbagliato e orribile della differenziazione degli esseri umani. Se uno è nero e povero in tutto il mondo è discriminato di più che se è bianco. La guerra ai poveri, non alla povertà, è purtroppo una costante dei nostri Paesi, dei Paesi ricchi. A Roma bagnano con l’acqua gelida la stazione di Termini per far sì che le persone non possano sostarci, i poveretti che non hanno una casa. Poi io lo vedo anche in mare. C’è questa tendenza a stratificare i diritti per cui questi valgono solo per essere umani che hanno certe caratteristiche. Se nel Mediterraneo c’è un naufragio di una imbarcazione di turisti o viaggiatori bianchi, ci sono cento mezzi della Guardia Costiera che accorrono, se ci sono dei neri invece li si lascia pure affogare. Neri, poveri».

Indagine

Casarini è stato indagato per favoreggiamento di immigrazione clandestina, accusa poi caduta. Ha subito attacchi di ogni tipo, lui come Giuseppe Caccia, ex assessore del Comune di Venezia, o l’armatore sociale Alessandro Metz, ex consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia. Oggi molti di quelli che li hanno attaccati, parlano di salvare vite, di accoglienza. «Io ho sempre fiducia nell’umanità, sono ottimista di natura e non mi piace dare giudizi. Spero che sia una conversione vera, poi ognuno è di fronte alla sua coscienza. Anche su Putin ci sono stati pareri capovolti. Proprio questa vicenda dei profughi di serie A e di serie B ci spiega l’ipocrisia. Bisogna stare attenti tra conversione e ipocrisia. Io ci credo che una persona possa dire, ho sbagliato. Si vede poi concretamente da quello che fa se è vera conversione o ipocrisia».

Stop the bomb

Casarini, negli anni di militanza nei centri sociali del nord est ha sempre portato avanti, spesso con azioni che non sono passate inosservate, come la campagna del train stopping per bloccare i convogli militari prima della Guerra del Golfo, azioni contro la guerra. Nel 1999, sempre con Giuseppe Caccia, don Vitaliano della Sala e Gianfranco Bettin entrarono nella pista di Istrana con uno striscione “Stop the Bomb” esibito davanti agli aerei militari. Furono arrestati. Gli chiediamo se rifarebbe gesti di questo tipo, oggi : «Io penso che noi dobbiamo lottare contro l’escalation, siamo sul baratro di una guerra mondiale con armi nucleari in gioco dispiegate da tutte le parti. Bisogna fare di tutto affinché i ritardi dei Paesi europei non vengano colmati da questa retorica di guerra che serve solo a coprire le vergogne. Putin è da ventidue anni al potere. Quando ha compiuto il massacro in Cecenia nessuno ha detto nulla. Il suo gas lo compriamo, armi gliele vendiamo. Un conto è appoggiare la resistenza ucraina, un conto è armare gli eserciti con armi pesanti. La mossa migliore è lavorare a un negoziato di pace e salvare la popolazione di Kiev dal massacro. Se invece il tema è mostrare politicamente i muscoli, per ritornare al concetto di guerra fredda dopo un bagno di sangue e lo si fa fare agli ucraini come si può essere d’accordo. Neanche gli ucraini hanno scelto di immolarsi in nome della real politic. Il tema non può essere Putin che è pazzo, è il sistema che è impazzito. Leonardo Finmeccanica è la terza produttrice di armi in Europa, la decima al mondo. Bombe che cadono sullo Yemen, fatte cadere dai caccia degli Emirati. Per rispondere alla domanda, io come sempre appoggerei la resistenza e diserterei la guerra. La miglior forma di resistenza è salvare i civili. Come ha fatto l’ambasciatore italiano che ha salvato trenta bambini ucraini. Di certo più eroico che sganciare una bomba da un caccia a diecimila metri di altezza, bombe».