Luca Marcon eletto nuovo presidente del Centro Servizio Volontariato

Gli 11 Consiglieri all’unanimità hanno eletto come presidente Luca Marcon, 54 anni di Campodoro (Padova), dal 2017 presidente dell’Avis provinciale di Padova e dal 2013 vice-presidente del Centro Servizio Volontariato di Padova oltre che volontario della Croce Rossa Italiana nel Comitato di Selvazzano Dentro dal 1995.

Elezioni

La carica di vice-presidente è stata affidata a Marinella Mantovani, 62 anni, consulente del lavoro, è stata assessora del Comune di Ariano nel Polesine dal ‘95 al 2004 e dal 2004 al 2009 assessora provinciale di Rovigo alle Politiche Sociali e al Volontariato. Dal 2017 è presidente dell’Auser provinciale di Rovigo, membro del Consiglio direttivo nazionale di Auser e sempre dal 2017 è consigliera del CSV di Rovigo. La terza carica eletta è stata quella di tesoriere per Mario Martinello di Villadose (Rovigo) volontario dell’Anteas di Villadose dal 1997, due mandati come componente l'Organo di Controllo dell'Ente Gestore del CSV Rovigo, Presidente dell’Anteas di Villadose (2000-2004), attualmente nel direttivo dell’Anteas di Villadose (segretario) e volontario attivo dal 1997 al 2019 come autista trasporti socio sanitari e nonno vigile.

CSV

Luca Marcon commenta così: «Ringrazio tutti i volontari che hanno posto la fiducia su di me attraverso il voto espresso in assemblea. Il mio intento è quello di portare avanti l’ottimo lavoro fatto finora e lasciare ai futuri presidenti un CSV ancora più efficace e migliorato nelle sue attività». Marinella Mantovani conferma: «E’ un nuovo impegno, per il quale ringrazio i consiglieri e le associazioni che hanno deciso di fidarsi e affidarsi anche a me per questo nuovo incarico che mi vedrà impegnata nell’aiutare le associazioni nelle difficoltà quotidiane ma anche nel rilancio in prospettiva di quello che sarà il nuovo ruolo del volontariato nel territorio. Auguro a tutto il nuovo Consiglio Direttivo un buon lavoro.

Composizione

Questa la composizione del nuovo Consiglio Direttivo, composto da 11 persone, 4 in rappresentanza delle associazioni della provincia di Rovigo e 7 in rappresentanza delle associazioni padovane, che resterà in carica per il prossimo triennio 2022-2025:

PADOVA

Bonanato Silvia (Associazione Telefono Amico)

Corte Maria Luisa (ANTEAS)

Lo Bello Carmelo (Associazione Medici in Strada)

Marcon Luca (AVIS)

Nalin Mario Fausto (AUSER)

Zantedeschi Patrizia (MOVI)

Zelco Flavio (Associazione Consulta del Volontariato)

ROVIGO

Antonioli Massimiliano (AVIS)

Cavallari Lamberto (Croce Verde)

Mantovani Marinella (AUSER)

Martinello Mario (ANTEAS)