Una luce per la Pace, l'iniziativa a Montegrotto

Si svolgerà sabato 19 marzo 2022, alle ore 19:00 in Piazza Roma a Montegrotto Terme, l'iniziativa "Una Luce per la Pace" realizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Parrocchie di Montegrotto Terme.

Fiaccole

Si tratta di un raduno statico dove ogni persona dovrà portare una candela o un cero da accendere nel momento in cui in piazza verranno spente le luci. L'iniziativa è aperta a tuttei cittadini, turisti e amici di Montegrotto Terme che hanno a cuore la Pace! Invitati speciali sono i bambini e ragazzi ai quali si chiede di portare una bandiera della Pace disegnata da loro.

Preghiere

«Si tratterà di un momento di unione e condivisione per riaffermare tutti insieme il valore della pace e dare un messaggio di speranza in modo particolare ai più piccoli», spiega la vice sindaca Betty Roetta promotrice dell’evento. Dopo l’accensione delle candele verranno lette alcune poesie da parti dei più piccoli e verrà recitata una preghiera da parte del parroco Don Roberto Bicciato.