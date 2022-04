Luciani (Lega): «Ritornato il vagabondaggio in Fiera»

A distanza di qualche anno è arrivata una segnalazione di vagabondaggio in zona Fiera, più precisamente in via Luigi Paccinato, parallela di via Niccolò Tommaseo in prossimità di una banca. «Abbiamo ricevuto una segnalazione da alcuni privati cittadini – racconta il consigliere comunale Alain Luciani, candidato nella Lega Padova per Peghin Sindaco – La cosa sconvolgente è che negli anni si è lavorato molto sulla zona Fiera e vedere ancora certe scene fa proprio male».

L'area

Qualche anno fa la zona di via Niccolò Tommaseo ha avuto una grossa riqualificazione con un picco positivo che si spingeva anche fino alla Stanga. «La zona del Tribunale di Padova ha visto un periodo molto buio fino alla sua quasi totale riqualificazione durante il periodo di Bitonci sindaco – prosegue Luciani– Rivedere scene che i cittadini hanno completamente rimosso dalla memoria fa male a tutti». Il consigliere ha poi concluso: «Non vogliamo fare un passo in avanti e due indietro, non possiamo permettercelo. Dobbiamo puntare sul recupero sociale, un piano di integrazione e reinserimento delle persone in difficoltà come questa».