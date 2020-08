Il tenente Luigi Troiano insignito della Medaglia Mauriziana al merito

Importante riconoscimento per il tenente Luigi Troiano, comandante del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri della compagnia di Abano Terme, che è stato insignito della Medaglia Mauriziana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Importante riconoscimento

A conferirgli il prestigioso titolo è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a sottolineare il lungo e meritevole servizio nelle Forze Armate. Classe 1961, l'ufficiale Troiano, arruolatosi nel 1980, è dal 2006 in forza al comando di viale delle Terme dove, oltre ad aver portato a termine brillanti operazioni di servizio, è apprezzato per la sensibilità e per la disponibilità. Durante la carriera ha maturato anche significative esperienze alla sezione Anticrimine di Padova e al Comando dell'Arma di Treviso. Al Tenente Troiano i complimenti della redazione di PadovaOggi.