Tensioni al Luna Park del Santo, oggi si chiude ma rischiano di non tornare più in Prà

Monta la rabbia dei ristoratori di Prato della Valle contro le giostre installate sul lobo di Santa Giustina. Come ogni anno, lo storico Luna Park del Santo è arrivato a fine maggio e rimarrà fino ad oggi, 16 giugno, ma questa volta sembra aver generando reazioni negative sia in chi lavora nella zona, sia in alcune famiglie abituate a frequentarlo. Sono soprattutto i ristoratori ad insorgere, denunciando le cattive frequentazioni del Luna Park, che quindi terrebbero lontani potenziali clienti dai loro locali, trasformando la zona, soprattutto la sera, in un ambiente decisamente ostile. Ma non solo. In settimana il papà di una bambina aveva denunciato l'episodio che ha visto coinvolta la figlia, spintonata da alcuni ragazzi che si contendevano una macchina da scontro in pista. Gli stessi ragazzi poi hanno risposto e minacciato l'uomo intervenuto per difendere la bambina, lasciando intendere come quella fosse «zona loro».

In questi giorni ci sono state anche un paio di risse, che hanno quindi fatto alzare la voce ai commercianti del quadrilatero, ora pronti a chiedere all'amministrazione il trasferimento delle giostre. Anche la Soprintendenza ha iniziato ad esprimere i propri dubbi. Ha vietato le giostre più alte, quelle oltre gli 8 metri, che coprono la visuale del patrimonio artistico di Prato della Valle, considerando ovviamente anche Santa Giustina e l'ex Foro Boario, recentemente ristrutturato. Non è escluso però che dalla prossima edizione possa emanare maggiori prescrizioni, tanto da costringere l'amministrazione comunale a cercare una nuova location per le giostre del Santo.