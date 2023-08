Da lunedì chiuso l'accesso al ponte di Pontecorvo

AcegasApsAmga informa la cittadinanza che, da lunedì 7 a venerdì 11 agosto, dalle ore 9 alle ore 18, il ponte di Pontecorvo sarà chiuso al traffico veicolare. La chiusura è stata concordata con la Polizia Locale ed è stata rilasciata dal Comune di Padova con apposita ordinanza n. 2023/62/0703 e si rende necessaria per consentire l’intervento di riparazione su una condotta fognaria localizzata ai piedi del ponte del rione Pontecorvo. Allo stesso tempo, il cantiere verrà ottimizzato al fine di aumentare la resilienza delle reti cittadine e garantire la continuità del servizio idrico.

Il traffico veicolare sarà regolamentato da movieri e i frontisti potranno accedere alle abitazioni o agli esercizi commerciali accedendo da via Cesarotti che, per l’occasione, diventerà a doppio senso di circolazione. Dall’altro lato, nel tratto di strada compreso tra il ponte e via Ravagnana verrà istituito il doppio senso di marcia, sempre regolamentato da movieri, per consentire l’uscita dei frontisti.