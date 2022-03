Ucraina, commercio di armi, pace: se ne discuterà ai Lunedì della Missione

Appuntamento lunedì 21 marzo, alle ore 20.45, sui canali social (Facebook e You Tube) dei Centri missionari diocesani di Padova e di Vicenza con i Lunedì della Missione.

L'appuntamento

Si rifletterà sull’Ucraina senza dimenticare gli altri conflitti che infiammano in tanti e troppi luoghi del mondo. Un confronto sulla necessità del disarmo e su come essere “tessitori di pace”. In questo appuntamento dal titolo appunto "Tessitori di pace", Luca Bortoli, direttore del settimanale diocesano di Padova La Difesa del Popolo, dialogherà con Claudia Bettiol, giornalista di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, e con Tommaso Bisoffi, operatore sociale e attivista, che affronterà il tema del commercio di armi e delle attenzioni che ciascun cittadino può mettere in campo. Ci saranno poi le voci del giornalista Francesco Comina e di Marta Altissimo, operatrice del Mato Grosso e amica di Nadia Munari, uccisa in Ecuador lo scorso anno. I Lunedì della Missione sono organizzati e promossi dal Centro missionario diocesano di Padova assieme a Medici con l’Africa Cuamm e Missionari Comboniani, in collaborazione con il Centro missionario diocesano di Vicenza e i missionari Saveriani di Vicenza