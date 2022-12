Lunedì a Report inchiesta su Pnrr e sanità: si parla anche di Schiavonia e dell'ospedale chiuso di Monselice

E' una delle tre inchieste che presenterà “Report”, in onda lunedì 5 dicembre alle 21.25 su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Si intitola “Sanità territoriale” e firmata da Claudia Di Pasquale, con la collaborazione di Cecilia Bacci ed Eleonora Zocca. Una inchiesta che parla anche della sanità veneta e di quella della provincia di Padova.

“Sanità territoriale”

«Negli ultimi anni abbiamo assistito a tagli ingenti del sistema sanitario, è crollato il numero dei posti letto, sono stati chiusi i pronto soccorso, sono stati smantellati interi reparti. Ora però a risollevare le sorti della sanità arriveranno i soldi del Pnrr. Circa due miliardi saranno investiti per realizzare 1350 case di comunità, mentre 1 miliardo servirà per aprire 400 ospedali di comunità. Che cosa sono esattamente? E quali servizi dovrebbero offrire? Nelle case di comunità un ruolo centrale dovrebbero averlo i medici di base, che però sono in grave sofferenza numerica, così come c'è una carenza ormai cronica di personale medico ospedaliero. E quindi chi andrà a lavorare dentro le strutture finanziate coi soldi del Pnrr?» L'inchiesta di Report racconta dei tagli alla sanità pubblica e delle scelte politiche di questi anni e di quanto accaduto anche in Veneto durante la pandemia. Una parte dell'inchiesta è dedicata a come, l'ospedale di Schiavonia, nato per sostituirne quattro, durante l'emergenza diventa Covid Hospital tanto che il pronto soccorso era stato adibito a punto di primo intervento, con tutti i disagi conseguenti che di certo in tanti ricordano. Nel racconto di Report si parla anche di uno dei quattro ospedali chiusi, quello di Monselice, struttura oggi vuota.