Selvazzano, i luoghi storici del commercio: iscrizione all’Elenco Regionale

Dal 2014 la Regione del Veneto ha istituito l’Elenco Regionale dei Luoghi Storici del Commercio. «I negozi storici locali sono un vero e proprio patrimonio – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – mantengono vive le tradizioni, arricchiscono il tessuto commerciale diventando un vero e proprio punto di riferimento per i nostri Cittadini e non solo. Abbiamo esercenti con attività nel territorio da oltre 40 anni, nate dai sacrifici di varie generazioni che oggi sono un grande motivo di orgoglio per tutti noi. Iscriversi all’Elenco Regionale dei “Luoghi Storici del Commercio” è una importante opportunità per le attività locali e per questo restiamo a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie».

Sostenere i commercio

«E’ fondamentale sostenere il commercio in generale e ancor più coloro i quali hanno dedicato la loro vita all’attività commerciale ed artigianale svolta nel territorio – evidenzia Enoch Soranzo, Consigliere Regionale del Veneto e Presidente del Consiglio Comunale della Città di Selvazzano Dentro –. Ricordo che l’inserimento nell’Elenco Regionale dei Luoghi Storici del Commercio è la condizione di base per poter partecipare a specifici bandi che prevedono il contributo economico. Riteniamo utile che la Regione programmi il finanziamento di ulteriori iniziative, come quella del bando 2020, a sostegno di queste tipologie di attività che con la loro storicità sono cresciute insieme ai luoghi in cui sono insediate». Le attività commerciali con valore storico o artistico, nonché le altre attività previste dalla disciplina regionale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 696 del 13 maggio 2014 (ossia commercio al dettaglio su area privata, attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, mercati su aree pubbliche, attività artigianali con annessa attività di vendita, farmacie, nonché alberghi o locande nei quali vi sia somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), in possesso dei requisiti prescritti dalla citata disciplina, tra cui l’apertura al pubblico da almeno 40 anni, possono ottenere l’iscrizione nell’Elenco Regionale dei Luoghi Storici del Commercio, previsto dall’articolo 11 della Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

Domanda di iscrizione

In conformità con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 137 del 10 febbraio 2015, i soggetti interessati possono presentare domanda d’iscrizione esclusivamente in modalità telematica, dall'1 al 30 aprile di ogni anno, direttamente alla Regione, Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi – Unità Organizzativa Commercio e Servizi e per conoscenza ai Comuni. Il Bando Regionale non è ancora attivo per l’anno 2021, lo sarà a breve. Invitiamo le aziende in possesso dei requisiti di segnalare via mail il nome dell’azienda, in modo da poter essere informate non appena sarà pubblicato il Bando per l’anno 2021.

Contatti - Mail: commercio@comune.selvazzano-dentro.pd.it, tel.049-8733914, Mail: distretto.commercio.bacchiglione@pd.cna.i, cell. 366-5736224