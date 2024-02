Si è spento a Firenze, Kurt Hamrin: leggenda del calcio e del Padova del Paron

Si è spento a Firenze all’età di 89 anni Kurt Hamrin. Nato il 19 novembre 1934 a Stoccolma, Hamrin è stato il nono miglior marcatore nella storia della Serie A con all’attivo 191 reti in 400 gare, bandiera della Fiorentina e raggiunse con la nazionale svedese la finale del mondiale 1958 giocata proprio in Svezia contro il Brasile di Pelè.

Cresciuto nelle giovanili di Huvudsta IS, Råsunda IS e AIK e arrivato in Italia nel 1956, Hamrin ha raggiunto Firenze dopo un anno alla Juve e un prestito al Padova. Propio da biancoscudato Kurt Hamrin, viene ribattezzato “faina” dal Paron Rocco e successivamente “uccellino”, per la leggerezza del suo tocco e la rapidità del suo passo. Fece innamorare l’Appiani nella stagione 1957-1958, quando realizzò 20 reti in 30 partite in coppia con Brighenti: ala destra esile, spesso paragonato a Garrincha per tecnica e velocità, Hamrin fece parte del celebre “Padova dei Panzer” allenato da Nereo Rocco che concluse quel campionato di Serie A al 3° posto in classifica sfiorando il tricolore. «Ha un cronometro svizzero in testa – diceva Nereo Rocco – in fondo non ha niente di trascendentale, né il dribbling, né il tiro, né il colpo di testa. Ma nessun giocatore al mondo possiede la sua scelta di tempo nei rimpalli, nelle mischie, negli appuntamenti con la palla. Lui vince sempre con una frazione di secondo».

Con la maglia della nazionale svedese si è classificato secondo al Mondiale del 1958 dietro al Brasile di Pelè, una edizione passata alla storia. In quel Mondiale fu autore di goal magnifici e figurò tra i protagonisti della famosa finale. Solo a leggerle, due formazioni leggendarie si sfidarono a Stoccolma, fa un certo effetto. Il Brasile, allenato da Vicente Feola, si presenta con un modulo 4-3-3. In porta Gilmar, mentre in difesa si schierano Orlando, H. Bellini, Nilton Santos e Djalma Santos. A centrocampo spiccano Edvaldo Vavá, Waldyr Didi e Zito, mentre l'attacco è composto da M. Zagallo, Édson Pelé e Manuel Garrincha. Dall'altra parte, la squadra della Svezia, guidata da George Raynor, adotta anch'essa un modulo 4-3-3. Il portiere scelto per la partita è Karl-Oskar Svensson. La linea difensiva è composta da Bengt Gustavsson, Ernst Bergmark, S. Axbom e Tore Simonsson. A centrocampo troviamo Nils Liedholm, R. Borjesson e S. Parling, mentre in attacco sono schierati Karl Skoglund, Gunnar Gren e Kurt Hamrin. La maggior parte di questi nomi o già lo erano e diventeranno leggende.

Con la maglia della Viola lo svedese ha dato il meglio di sè, collezionando 289 presenze, diventando il più grande bomber della storia del club con 150 reti dietro a Omar Gabriel Batistuta e vincendo una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe e una Coppa delle Alpi e un Mitropa. Con la maglia rossonera, Hamrin vince lo scudetto, la Coppa delle Coppe nel 1968 (doppietta in finale all'Amburgo) e la Coppa dei Campioni nel 1969, con tanto di gol nella semifinale d'andata contro il Manchester United vinta per 2-0.

Hamrin da calciatore ha indossato, oltre la maglia biancoscudata, le maglie di AIK, Juventus, Fiorentina, Milan, Napoli e IFK Stoccolma. Il calcio Padova: "La Società Biancoscudata si stringe attorno ai familiari, amici e tifosi di Kurt in questo momento di dolore".