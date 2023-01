Lutto al CSV, si è spenta Anna Donegà

Nella giornata di oggi è venuta a mancare Anna Donegà, responsabile dell’Area Comunicazione del CSV di Padova e Rovigo. «Apprendiamo la notizia della sua scomparsa con profonda tristezza. – Ha detto il presidente Luca Marcon - Ci lascia una persona a cui tutti eravamo molto legati, non solo per motivi professionali ma per l’amicizia che si è venuta a creare in questi 15 anni».

Anna

Al CSV la ricordano così: «Anna, classe 1981, è entrata a far parte dell’allora CSV di Padova nel giugno del 2005 e per tutti questi anni ha curato con amore, passione e grande professionalità la promozione del volontariato, guidando insieme ai colleghi progetti come Solidaria, Una Giornata Particolare, il cofanetto solidale Va’Buono, le feste provinciali del volontariato di Prato della Valle, il Premio Gattamelata e 10.000 Ore di Solidarietà, progetto, quest’ultimo, che ha curato sino agli scorsi giorni e che in ogni caso si svolgerà il prossimo marzo. Anna aveva una forza straordinaria ed ha amato intensamente il suo lavoro. Ha affrontato ogni giorno con determinazione, lavorando sino all’ultimo, contribuendo in maniera esemplare a promuovere l’impegno messo a disposizione della comunità da parte delle migliaia di volontari che operano sul territorio. Lei stessa è stata una volontaria, ricoprendo anche l’incarico di presidente di “Noi e il cancro - Volontà di Vivere”, un’organizzazione padovana che accoglie il paziente oncologico e i suoi familiari per intraprendere un percorso umano di sostegno e riabilitazione».

CSV

Tutto lo staff e l’intero direttivo del CSV di Padova e Rovigo si stringono con grande affetto al marito Luca Lideo e a tutta la famiglia di Anna. A loro, rivolgiamo i nostri pensieri e le nostre più profonde condoglianze, sicuri che l’esempio di Anna non sarà mai dimenticato. «Oggi salutiamo un’amica a cui siamo legati da una infinità di ricordi, di momenti vissuti insieme, fianco a fianco», sono le parole del direttore, Niccolò Gennaro.

Condoglianze

Al Csv e alla sua famiglia, le condoglianze sincere e sentite della redazione di PadovaOggi. Anna Donegà era una figura conosciuta e apprezzata, un punto di riferimento disponibile e puntuale. Impossibile dimenticare l'energia e la passione che metteva in tutte le cose che faceva. Resterà sempre nel cuore di tutti.