Lutto alla Uil, a soli 52 anni muore Salvatore Livorno

E morto a soli 52 anni Salvatore Livorno, noto sindacalista della Uil ed ex Cgil. In pochissimo tempo un male incurabile lo ha portato via dalla moglie Barbara, con cui era sposato dal 2003. Livorno si occupava per la Uil della competenza sui lavoratori dello Stato, degli enti locali e della sanità. Nel 2001diventa dipendente della Polstrada, prima di diventare membro delle Rsu della Questura ed entrare a far parte della segreteria provinciale della Cgil, con l’incarico di seguire le problematiche dell’immigrazione e delle disabilità. Poi l'ingresso nella Uil, dove si fa notare per le sue battaglie contro la violazione dei diritti sindacali in alcune aziende del territorio e negli Enti pubblici. Salvatore Livorno ha scritto anche due libri: il primo con Gianluca Zanella “Quanta bella monnezza”, sulla gestione dei rifiuti nel Nordest e il secondo proprio lo scorso anno, “Fottitutto” in cui denunciava le contraddizioni del sindacato.