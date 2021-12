Il Maap raccoglie 70 quintali di frutta e verdura per le persone in difficoltà

Settanta quintali di frutta e verdura saranno sulle tavole di 2 mila padovani in difficoltà. È l’iniziativa solidale del Maap in vista del Natale.

L’iniziativa

Con la collaborazione dei grossisti e del Lions Club “Padova Certosa”, il Maap ha raccolto circa 70 quintali tra frutta e verdura che saranno consegnati a persone in difficoltà grazie all’aiuto delle associazioni di volontariato. «Natale è sempre un momento particolare specie in un periodo come questo – spiega il presidente Maurizio Saia - Ecco perché lo sforzo per reperire frutta e verdura di prima qualità è stato ancora più forte in questi giorni». Nella mattinata di mercoledì 22 dicembre, come l’anno scorso, Saia ha consegnato a tutti gli espositori i nuovi calendari da muro e da tavolo, aggiungendo l’omaggio di una stella di Natale alle donne che lavorano all’interno del Mercato. «È sempre importante dedicare dei momenti di attenzione alle persone che lavorano in questa struttura per tutto l’anno. Lavorare al mercato comporta dei sacrifici importanti ma la professionalità e l’attenzione di tutti gli addetti non è mai venuta meno. Ringraziarli in vista del periodo Natalizio è una cosa doverosa».