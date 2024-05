Caos al Maap, Legacoop: «Situazione gravissima. Territorio ormai fuori controllo»

Un primo maggio che vede poco da festeggiare per il settore della logistica a Padova, nuovamente al centro di indagini per fatti di illegalità e sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici. «Da lungo tempo evidenziamo con insistenza come sia un territorio ormai fuori controllo e bisognoso di “bonifica” – lamenta Devis Rizzo, presidente di Legacoop Veneto sempre impegnata a denunciare le irregolarità nel comparto, e al Maap nello specifico, nonché a contrastarle –. La situazione si fa sempre più grave, come ci raccontano nuovamente i fatti di questi giorni. Perché alle forme di caporalato si aggiungono ora i precisi reati di falsa fatturazione e somministrazione illecita di manodopera».

Il Governo

«Serve evidentemente riprendere in mano quanto prima il governo della situazione e riteniamo che nessuno possa chiamarsene fuori. Evidenziamo in tal senso che le imprese indagate, ossia i grossisti, siedono al tavolo degli azionisti insieme al Comune e alla Camera di Commercio, facendo così parte della proprietà e della governance del Maap: come può la cosa non avere impatto sull’intera compagine dei soci e non farli sentire tutti chiamati in causa?» si chiede Rizzo.

Illegalità

Evasione fiscale, sfruttamento del lavoro e dei lavoratori, costretti a contratti precari quando non illegali, e a condizioni non dignitose, infine caporalato o addirittura situazioni di infiltrazione criminale in un comparto che resta strategico per il territorio, che porta in sé rilevanti potenzialità in termini di economia e di occupazione. Anche per questo in più occasioni, non da ultimo pure in un convegno pubblico, lo scorso gennaio, Legacoop Veneto si è resa disponibile a un’”alleanza” con le istituzioni e il Maap, con l’obiettivo di riportare la situazione sotto controllo lavorando insieme sul fronte della prevenzione e del presidio sul campo: «Ad oggi nessun riscontro alla nostra disponibilità e alle nostre sollecitazioni» fa sapere Rizzo.

PadoVà

«Esprimo a nome dell’associazione Padovà la solidarietà e la vicinanza a tutti quei lavoratori coinvolti nella delicata vicenda del Maap che si sono visti calpestare i propri diritti di lavoratori e la propria dignità come persone - commenta invece Manuel Bianzale, consigliere comunale del gruppo misto ed esponente di PadoVà - .Le dichiarazioni del Sindaco Giordani sono imbarazzanti, degne del migliore Ponzio Pilato, lavandosene le mani e derubricando la vicenda come semplice questioni tra privati. Evidenti invece sono le responsabilità politiche del Sindaco nel momento in cui, attraverso i propri rappresentanti nominati al nel consiglio di amministrazione, non ha provveduto ad attivare quei controlli non solo richiesti dalla norma ma che sono propri nell’ambito della gestione della cosa pubblica. In considerazione del fatto che è il Comune a rilasciare le concessioni, auspico che queste vengano immediatamente sospese fintanto che non sia fatta chiarezza sulla vicenda da parte degli organi competenti, e che se qualcuno si è macchiato di tale reato venga assicurato alla giustizia per ridare dignità alle persone coinvolte prima di tutto, e per ridare credibilità al Maap medesimo».