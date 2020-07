Ormai ci siamo: tutto pronto per “Made in Torreglia", l’evento in programma nella “food valley” dei Colli

È per lunedì 3 agosto l'appuntamento all’Antica trattoria Ballotta con “Made In Torreglia”, un evento organizzato nella cittadina definita ormai la “food valley” del parco regionale degli Euganei, ai piedi dei colli.

I primi ritorni alla normalità

A fare da motore alla macchina enogastronomica che ha coinvolto pure altre attività commerciali e di servizi aderenti all'associazione Torreglia Shopping, l'infaticabile Fabio Legnaro della storica Antica Trattoria Ballotta, accompagnato da tutto il suo staff. È sua infatti l'origine dell'idea di organizzare una serata per salutare i primi timidi ritorni alla convivialità e ai piaceri della buona tavola dopo la lunga quarantena domiciliare imposta agli italiani e ai veneti dall’emergenza.

Le mascherine

Al centro della serata dunque la buona tavola, il buon bere e la cornice della serena convivialità che sappia riportare il sorriso; anche al di sotto delle mascherine che sono sempre e comunque indicate finché l'emergenza virus non sarà definitivamente sconfitta.

Il programma

All'ingresso dell'ampia corte dell'Antica trattoria Ballotta, primo bonus per una serata in sicurezza, dopo aver formalizzato l'ingresso con il pagamento del ticktet di euro 35 tutto incluso, si potrà trovare chi serve l'aperitivo, i drink, i vini, le bevande, e le sfiziosità rigorosamente fatte o meglio “made in Torreglia”.

La collaborazione

Più intorno, nella corte intitolata non a caso al fondatore dell'accademia italiana di cucina Orio Vergani, dislocati su graziose postazioni, in azione ci saranno i cuochi ristoratori, pizzaioli e colleghi dei Legnaro che, anche da buoni amici, hanno accolto, condividendo pienamente, l'invito per la serata evento. Un 3 agosto che certamente non mancherà di passare agli annali della città taurilana come, del resto, già è avvenuto per tutte le ottime iniziative enogastronomiche conviviali ospitate in questo piccolo grande eden della cultura enogastronomica e del bien vivre Eugeno.

Chi aderisce all’iniziativa

Partecipano: Antica Trattoria Taparo con il prosciutto e il cren; la trattoria Afazenda con la “tartare”; la trattoria La Taolvolozza con il gran fritto; Dario Ricevimenti Banqueting con la “paella”; la macelleria Padovan e la grigliata di carne; la macelleria Armando con gli hamburgher; il panificio pasticceria La Torre con dolci delizie; il panificio Desiderato con panificati e biscotti; Enoteca PerBacco con gli aperitivi; Pizzeria Time-Out e le sue pizze; Osteria Volante con selezione formaggi; Ortofrutta e Freschi da Silvia; Caffè Suez, caffè; Maeli wines; Cantina Quota 101; Vini Giovanni Bregolato; Luxardo spirits.

Le attività produttive aderenti

Tra le attività produttive e servizi di Torreglia aderenti: Cadore Occhiali, Estro Abbigliamento; Nuova farmacia dei Colli; Tam Tam; Centro Estetico Sun Program; Nuova servizi assicurativi; Centro Estetico Rugiada.

Evento su prenotazione

Pagamento all'ingresso e registrazione solo su prenotazione e con numero contingentato a raggiungimento della quota di pubblico prevista dalle norme di distanziamento.

[Foto ©Valentina Galimberti Ballarin dalla pagina Facebook dell’Antica trattoria Ballotta]