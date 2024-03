Madonna Pellegrina illuminata a led, partita la riqualificazione degli impianti

Da ieri sera sono accesi i nuovi corpi illuminati a Led nel quartiere Madonna Pellegrina nelle vie Scintilla, Manfredino, Visconti, Pagano, delle Magnolie, Guglielmo Compagno, Valvasori, Malaspina, Aldrighetto, Tre Garofani. Sono in tutto circa 60 punti luce. A queste si aggiungono quelli già installati nelle vie Alberto Da Baone, Azzo D'Este, Dei Pioppi, Francesco De Lazara, Franco Sabatucci, Fratelli Bandiera, Giovanni Rusca, Manno Della Branca, Pataro Buzzaccarini, Rolando Malpileo, Terenzio Olzignan e Dal Borgo Barroccio. A quelli richiamati sopra, già la prossima settimana verranno inoltre aggiunti i nuovi punti luce nelle vie Vallisnieri, Bottacin, Tomitano, Cremonino, Costa e in una parte di via Cavallotti.

Il progetto per la città

Questo intervento si inserisce all’interno del progetto “Padova Led”, che il Comune sta realizzando in collaborazione con Hera Luce, con un investimento di oltre 4 milioni di euro. Nel solo quartiere della Madonna Pellegrina, entro fine mese saranno installati in tutto oltre 365 punti luce Led per una spesa totale di 586.000 euro. Il vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi dichiara: «Con questi nuovi punti luce il quartiere della Madonna Pellegrina avrà un’illuminazione completamente rinnovata, più potente e confortevole, superando la precedente ormai datata. Un impegno che ci eravamo presi con i cittadini e che abbiamo rispettato. E’ un intervento in linea con obiettivi di sostenibilità, efficienza e risparmio energetico, permetterà infatti un risparmio di circa il 40% dei consumi e quindi dei costi in bolletta. Inoltre, queste luci illuminano meglio le strade, offrendo più sicurezza per la circolazione e maggiore confort visivo per gli abitanti. Con questo progetto superiamo il 50 % della città illuminata a LED, un traguardo che ci stimola ancora di più a proseguire negli altri quartieri».