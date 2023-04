I maestri dell'antica Pizzeria da Michele sbarcano a Padova

Apre a Padova una delle pizzerie più famose del mondo. La sede storica, a Napoli, è aperta dal 1870, in zona Forcella. Fa da sempre orario continuato, dalle 11 alle 23 e serve solo due tipi di pizza, Marinara e Margherita. Per accedere, sedersi sui tavoli di marmo che rendono ancora più unica questa pizzeria, bisogna munirsi del numero distribuito all'esterno per regolare l'affluenza, poi finalmente si accede.

Padova

Chi è stato a Napoli, chi conosce la città del sole non può non sapere di cosa stiamo parlando. E' una delle migliori pizzerie di Napoli. Come anticipato dal Corriere del Veneto, dal prossimo autunno la famiglia Condurro, storici maestri dalla pizza che negli ultimi anni hanno portato il piatto per eccellenza della cucina partenopea in tutto il mondo, apriranno un locale anche a Padova, presso la galleria Garibaldi.

Star

Sono numerosissimi i personaggi famosi che hanno gustato la pizza, peraltro senza mai sottrarsi al “rito” della lunga attesa: da Maradona a Julia Roberts (protagonista, tra l’altro, del film “Mangia, prega, ama”, girato proprio da Michele), fino a Bill Clinton e innumerevoli divi del cinema e della musica. Era il luglio del '94 quando l'allore presidente statunitense, Bill Clinton, in occasione del G7 a Napoli, ebbe il desiderio di visitare le zone più caratteristiche della città. La scelta della passeggiata non pianificata tra i folcloristici vicoli di Napoli ricadde su via Tribunali dove l'allora presidente americano sapeva di poter gustare la tradizionale "pizza a libretto" la cui fama aveva già da tempo oltrepassato anche l'oceano ed era giunta fino in America.