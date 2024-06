“News, al servizio della città”, in arrivo a casa di ogni padovano il magazine di AcegasApsAmga

“News – Al servizio della città” nelle cassette di tutti i padovani. Si sta distribuendo in questi giorni, a partire da sabato 8 giugno, nelle cassette delle lettere di tutti i padovani il nuovo numero del periodico di informazione di AcegasApsAmga News – Al servizio della città. Il periodico nasce per instaurare un dialogo diretto con il cittadino, raccontando le ultime novità e i vari servizi attivati dalla Multiutility per la città. In particolare, il nuovo numero del magazine è dedicato al progetto “Insieme per la cultura” partnership stretta tra il Comune di Padova e AcegasApsAmga, per promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini agli eventi culturali con particolari agevolazioni. Nel nuovo numero del magazine, infatti, sarà possibile ritagliare il coupon da consegnare all’ingresso della mostra “Monet, capolavori dal Musée Marmottan, Paris” per ricevere una riduzione speciale per la visita.

Alla mostra di Monet con AcegasApsAmga

Dal 9 marzo le più belle opere di Monet sono esposte a Padova, per quella che è stata definita una delle più importanti mostre del 2024 – organizzata da Comune e Arthemisia -, all’interno del Centro culturale Altinate San Gaetano. Grazie alla collaborazione con AcegasApsAmga l’esposizione diventa ancora più accessibile ai cittadini di Padova, dato che la multiutility ha previsto uno sconto speciale per l’ingresso di tutti i propri utenti del servizio idrico. È sufficiente ritagliare il coupon presente nel magazine recapitato a casa e consegnarlo all’ingresso per ricevere una riduzione sul costo (per i primi mille visitatori di due euro, per i successivi un euro). Si tratta di una collaborazione che rientra nel più ampio progetto “Insieme per la cultura” siglato tra Comune e AcegasApsAmga, iniziato lo scorso inverno con la mostra “Lo scatto di Giotto” e proseguito con una serie di eventi e iniziative culturali. Una partnership nata dalla ferma convinzione della multiutility che cultura e consapevolezza siano la base per trovare la sensibilità necessaria ad attuare azioni di valore per la sostenibilità, nel senso più ampio, sociale e ambitale.

La neutralità climatica entro il 2030

All’interno del magazine ci sarà anche un focus dedicato all’accordo stretto tra il Comune e la multiutility nell’ambito del progetto “Padova Net Zero Cities Mission”. Nel 2022 il capoluogo patavino è stato selezionato dalla Commissione Europea tra le 100 città apripista per raggiungere la neutralità climatica entro il 2030. In questo scenario assume particolare importanza la collaborazione con AcegasApsAmga, che fornisce i servizi essenziali alla città come quello ambientale e del ciclo idrico integrato. Una partnership che è leva fondamentale per promuovere lo sviluppo sostenibile sul territorio e raggiungere l’ambizioso obiettivo nei tempi prestabiliti, progettando e realizzando azioni finalizzate alla decarbonizzazione, alla riduzione delle emissioni e all’adattamento della città agli eventi climatici estremi.