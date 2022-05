Magistrati in sciopero: «La giustizia sminuita se si predilige la quantità alla qualità»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La riforma dell’ordinamento giudiziario della ministra Marta Cartabia, approvata alla Camera e in discussione al Senato non piace affatto all'Associazione Nazionale Magistrati, tanto da indire uno sciopero. Anche se di fatto non viene mai nominato in tutta la mattinata, aleggia la preoccupazione che il cosiddetto “fascicolo sulla performance”. Questo conterrà i dati sulla produttività del magistrato e sulle conferme dei provvedimenti nei successivi gradi di giudizio (per i pm quelli sulle condanne ottenute e l’accoglimento delle misure cautelari) e che dovrà essere tenuto in considerazione dal Csm nell’emettere le valutazioni di professionalità delle toghe.

Noi lavoriamo per i cittadini, è un servizio rivolto a loro. Quello che ci interessa è che questo sia un servizio giusto soprattutto per i più fragili e i più deboli. Noi vogliamo un giudice che sia sottoposto solo alla legge, non a un elenco di cose fatte», evidenzia la giudice Mariella Fino che rappresenta l'ANM a Padova. «La riforma del 2006 ha creato una forte gerarchizzazione nell'ufficio del Pm. Negli anni novanta si facevano indagini su reati ambientali ad esempio. O se pensiamo al traffico di droga, cosa si faceva allora e cosa si da oggi... Noi oggi processiamo piccoli pusher, non i pesci grossi. Perché? Perché si mettono davanti i numeri alla qualità». Parole fortissime visto di cosa stiamo parlando. In pratica valutati per ciò che producono, quindi più processi si portano a termine più vengono ben valutati. Questo evidentemente a danno delle grandi inchieste che necessitano di tempi molto più lunghi.

Lo sciopero è stato anche una occasione di confronto tra giudici e avvocati. «L’Associazione nazionale magistrati non indiceva uno sciopero da quasi 20 anni, il fatto è motivo di grande attenzione da parte dell’avvocatura per questo siamo molti qui ad ascoltare le ragioni che i magistrati pongono alla base dello sciopero. In questo momento tanto l’avvocatura quanto la magistratura attraversano un momento di transizione che deve avere un elemento comune: riacquisire autorevolezza e credibilità agli occhi dei cittadini». Presdiente dell’Ordine degli avvocati di Padova, c'era anche Leonardo Arnau, questa mattina. Tra gli interventi che si sono susseguiti, tra questi anche quello dell'avvocato Diego Bonavina che in questo caso ha portato i saltui del Sindaco oltre che esprimersi in qualità di legale. Il professor Giovanni Caruso ha evidenziato quanto questi argomenti siano poco visibili e poco trattati. «Il 12 giugno si vota un referendum in concomitanza con le amministrative. Di queste sappiamo tutto, di giustizia invece neppure si parla».