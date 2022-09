Ecco la terza maglia del Calcio Padova: è dedicata al patrimonio Unesco di Urbs Picta

Dopo aver svelato la nuova ‘Home’ e la maglia ‘Away” per la prossima stagione, Calcio Padova e Macron, partner tecnico dei biancoscudati, hanno presentato anche la maglia ‘Third’ che la squadra indosserà nella prossima sfida casalinga contro la Pro Patria allo stadio Euganeo sabato 17 settembre (ore 17:30).

Urbs Picta

La versione “Third”, realizzata in collaborazione con Replay e prodotta da Macron, intende essere un tributo alla Città di Padova, recentemente proclamata “Patrimonio Unesco” per i suoi cicli affrescati del 14° secolo. Nello specifico, la terza divisa stagionale, di colore blu, riporta una grafica tono su tono che rappresenta gli affreschi della parete sud di Palazzo della Ragione, uno degli otto siti di Padova Urbs Picta. Oltre a Palazzo della Ragione, gli altri siti inseriti nella lista del Patrimonio Unesco sono la Cappella degli Scrovegni, la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo degli Eremitani, la Cappella della Reggia Carrarese, il Battistero della Cattedrale, la Basilica e Convento del Santo, l’Oratorio di San Giorgio e l’Oratorio di San Michele.

La maglia

La maglia ha una vestibilità Slim Fit, il principale tessuto utilizzato è il Gotex e la presenza di inserti in mesh assicurano al capo leggerezza e perfetta traspirabilità. Il colletto è alla coreana e nel suo retro vede stampato la scritta Padova Urbs Picta per sottolineare ulteriormente l’omaggio alla Città Dipinta. Sul petto in bianco il Macron Hero e a sinistra lo stemma del Calcio Padova. I pantaloncini e i calzettoni sono blu. Con queste tre maglie il Calcio Padova ha voluto onorare le magnificenze della Città del Santo in tre modi differenti. La prima è un omaggio alla tradizione, la seconda al centro storico, la terza alle bellezze artistiche riconosciute in tutto il mondo.